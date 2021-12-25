«Галатасарай» сыграет на своем поле против «Антальяспора» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 16:00 мск. «Галатасарай» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» занимает всего лишь 12-е место в таблице турецкой Суперлиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 21 очко.

В чемпионате безвыигрышная серия команды Фатиха Терима составляет уже семь матчей (четыре ничьи и три поражения).

Несколько дней назад «Галатасарай» уступил на выезде «Адана Демирспор» (0:2), а перед этим сыграл вничью с «Истанбул Башакшехир».

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В Суперлиге «Галатасарай» не выигрывал с 31 октября, когда набрал три очка в домашней встрече с «Газиантепом».

Интересно, что в Лиге Европы «Галатасарай» занял первое место в группе и вышел сразу в 1/8 финала.

«Антальяспор»

«Антальяспор» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 18-ти матчах 22 очка.

В прошлом туре «Антальяспор» потерял два очка в домашней игре с «Касымпаша» (1:1), которая находится на последнем месте.

Но при этом важно отметить, что в первой половине декабря «Антальяспор» одержал победу над «Трабзонспором» (2:1), лучшей командой текущего чемпионата.

Но в данном случае стоит сделать акцент на том, что «Антальяспор» не лучшим образом играет в гостях, где в восьми матчах потерпел пять поражений и одержал только одну победу.

Прогноз и ставка

На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Антальяспора» — за 5.50.

С учетом всех нюансов коэффициент на победу «Галатасарая» явно занижен.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Антальяспора» больше 1,0 за 2.53.