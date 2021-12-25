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    «Галатасарай» снова потеряет очки?

    «Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз (к. 2.28) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 23 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Антальяспор»
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    «Галатасарай» ни разу не выиграл в семи предыдущих матчах турецкой Суперлиги
    «Галатасарай» сыграет на своем поле против «Антальяспора» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 16:00 мск. «Галатасарай» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» занимает всего лишь 12-е место в таблице турецкой Суперлиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 21 очко.

    В чемпионате безвыигрышная серия команды Фатиха Терима составляет уже семь матчей (четыре ничьи и три поражения).

    Несколько дней назад «Галатасарай» уступил на выезде «Адана Демирспор» (0:2), а перед этим сыграл вничью с «Истанбул Башакшехир».

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    В Суперлиге «Галатасарай» не выигрывал с 31 октября, когда набрал три очка в домашней встрече с «Газиантепом».

    Интересно, что в Лиге Европы «Галатасарай» занял первое место в группе и вышел сразу в 1/8 финала.

    «Антальяспор»

    «Антальяспор» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 18-ти матчах 22 очка.

    В прошлом туре «Антальяспор» потерял два очка в домашней игре с «Касымпаша» (1:1), которая находится на последнем месте.

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    • Но при этом важно отметить, что в первой половине декабря «Антальяспор» одержал победу над «Трабзонспором» (2:1), лучшей командой текущего чемпионата.

    Но в данном случае стоит сделать акцент на том, что «Антальяспор» не лучшим образом играет в гостях, где в восьми матчах потерпел пять поражений и одержал только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Антальяспора» — за 5.50.

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    С учетом всех нюансов коэффициент на победу «Галатасарая» явно занижен.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Антальяспора» больше 1,0 за 2.53.

    «Галатасарай» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.12.2021. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» снова потеряет очки?
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