«Галатасарай»
«Галатасарай» занимает всего лишь 12-е место в таблице турецкой Суперлиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. От «Трабзонспора», который находится на первой строчке, стамбульский клуб отстает уже на 21 очко.
В чемпионате
Несколько дней назад «Галатасарай» уступил на выезде «Адана Демирспор» (0:2), а перед этим сыграл вничью с «Истанбул Башакшехир».
В Суперлиге «Галатасарай» не выигрывал с 31 октября, когда набрал три очка в домашней встрече с «Газиантепом».
Интересно, что в Лиге Европы «Галатасарай» занял первое место в группе и вышел сразу в 1/8 финала.
«Антальяспор»
«Антальяспор» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 18-ти матчах 22 очка.
В прошлом туре «Антальяспор» потерял два очка в домашней игре с «Касымпаша» (1:1), которая находится на последнем месте.
Но при этом важно отметить, что в первой половине декабря
Но в данном случае стоит сделать акцент на том, что «Антальяспор» не лучшим образом играет в гостях, где в восьми матчах потерпел пять поражений и одержал только одну победу.
Прогноз и ставка
На «Галатасарай» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Антальяспора» — за 5.50.
С учетом всех нюансов коэффициент на победу «Галатасарая» явно занижен.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.28.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Антальяспора» больше 1,0 за 2.53.