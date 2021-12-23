«Йени Малатьяспор»
«Йени Малатьяспор» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 14 очков и отстает от безопасной строки на четыре балла.
Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.
После этого коллектив выдал 7-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграл вничью и пять раз уступал. Два из этих фиаско пришлись на предыдущие два игровых дня — дома 2:6 от «Аланьяспор» и на выезде 0:1 от «Ризеспор».
В родных стенах «Йени Малатьяспор» заработал семь баллов из 14 общих, дважды победив при одной мировой и шести неудачах.
«Кайсериспор»
У «Кайсериспора» в копилке находится 20 зачетных пунктов, с которыми он идет на 15 строке в турнирке, оторвавшись на четыре пункта от опасной зоны.
«Звезды Анатолии» за последние восемь встреч чемпионата потерпели только два фиаско, причем оба раза уступив на выезде. Еще они в этот период добились двух викторий и четыре раза сыграли вничью.
Так в минувшем туре они на своем поле поделили очки с соседом по таблице «Газиантепом», сыграв 0:0, а игровым днем ранее состоялось фиаско от «Бешикташа» 2:4 в гостях.
Только пять из 20 общих баллов «Кайсериспор» набрал вне родных стен, раз победив при двух ничьих и шести неудачах.
В минувшем сезоне «Кайсериспор» в играх с «Йени Малатьяспор» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.
Прогноз и ставка на «Йени Малатьяспор» — «Кайсериспор»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Йени Малатьяспор» предлагают — 2.40.
На викторию «Кайсериспор» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.54.
В поединке команд примерно равных по классу, считаем, что фактор своего поля будет определяющим, поэтому отдадим предпочтение хозяевам, на которых и рекомендуем ставить.