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    «Абрикосовые» чуть подправят свое положение

    «Йени Малатьяспор» — «Кайсериспор». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионат Турции, 23 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йени Малатьяспор» — «Кайсериспор»
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    «Йени Малатьяспор»
    В четверг, 23 декабря, в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» в родных стенах сразится с «Кайсериспором». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 17:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йени Малатьяспор»

    «Йени Малатьяспор» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 14 очков и отстает от безопасной строки на четыре балла.

    Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.

    После этого коллектив выдал 7-матчевую безвыигрышную серию, где дважды сыграл вничью и пять раз уступал. Два из этих фиаско пришлись на предыдущие два игровых дня — дома 2:6 от «Аланьяспор» и на выезде 0:1 от «Ризеспор».

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    В родных стенах «Йени Малатьяспор» заработал семь баллов из 14 общих, дважды победив при одной мировой и шести неудачах.

    «Кайсериспор»

    У «Кайсериспора» в копилке находится 20 зачетных пунктов, с которыми он идет на 15 строке в турнирке, оторвавшись на четыре пункта от опасной зоны.

    «Звезды Анатолии» за последние восемь встреч чемпионата потерпели только два фиаско, причем оба раза уступив на выезде. Еще они в этот период добились двух викторий и четыре раза сыграли вничью.

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    • Так в минувшем туре они на своем поле поделили очки с соседом по таблице «Газиантепом», сыграв 0:0, а игровым днем ранее состоялось фиаско от «Бешикташа» 2:4 в гостях.

    Только пять из 20 общих баллов «Кайсериспор» набрал вне родных стен, раз победив при двух ничьих и шести неудачах.

    В минувшем сезоне «Кайсериспор» в играх с «Йени Малатьяспор» набрал четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Йени Малатьяспор» — «Кайсериспор»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Йени Малатьяспор» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Кайсериспор» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.54.

    В поединке команд примерно равных по классу, считаем, что фактор своего поля будет определяющим, поэтому отдадим предпочтение хозяевам, на которых и рекомендуем ставить.

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    «Йени Малатьяспор» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 23.12.2021. Прогнозы на футбол. «Абрикосовые» чуть подправят свое положение
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