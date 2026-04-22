прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.60

23 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» проводят относительно продуктивный сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 3 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Швабы» уступили «Баварии» (2:4).

До того команда учинила разгром «Гамбургу» (4:0). А вот поединок с «Боруссией» Д завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Штутгарт» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Швабы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

Причем «Штутгарт» традиционно удачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» еще бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 9 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» переиграли «Хайденхайм» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Сельте» (3:1). А вот чуть ранее она минимально обыграла «Майнц».

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче весьма преуспевают в плане результатов. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Фрайбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и почти 3 месяца команда минимально уступила «Штутгарту» в рамках Бундеслиги.

Команда нынче находится на эмоциональном подъеме. Проход в полуфинал Лиги Европы явно прибавил ей позитива.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Штутгарт» намерен побороться за Кубок Германии, тогда как «Фрайбургу» будет непросто бороться на трех фронтах.

2.60 Фора «Штутгарта» -1.5

Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10

