23 апреля в 1/2 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Швабы» проводят относительно продуктивный сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» на 3 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Швабы» уступили «Баварии» (2:4).
До того команда учинила разгром «Гамбургу» (4:0). А вот поединок с «Боруссией» Д завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Штутгарт» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Швабы» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.
Причем «Штутгарт» традиционно удачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» еще бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Фрайбург» на 9 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» переиграли «Хайденхайм» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Сельте» (3:1). А вот чуть ранее она минимально обыграла «Майнц».
При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче весьма преуспевают в плане результатов. Команда победила 4 раза кряду.
При этом «Фрайбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и почти 3 месяца команда минимально уступила «Штутгарту» в рамках Бундеслиги.
Команда нынче находится на эмоциональном подъеме. Проход в полуфинал Лиги Европы явно прибавил ей позитива.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
Прогноз: «Штутгарт» намерен побороться за Кубок Германии, тогда как «Фрайбургу» будет непросто бороться на трех фронтах.
Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Швабы» весьма неплохо атакуют
- «Фрайбургу» может не хватить ресурсов для борьбы на трех фронтах
- «Штутгарт» в последней очной встрече одолел «Фрайбург» (1:0)
- «Фрайбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Швабы» считаются домашней командой