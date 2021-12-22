Коэффициенты на матч Интер — Торино
«Интер»
В минувшем туре «Интер» гостил в Салерно, где очень уверенно разобрался с «Салернитаной». 5:0 — превосходство «нерадзурри» было тотальным и с первых минут игры не вызывала вопросов. К тому же уже 10 туров в Серии А «Интер» не проигрывал.
Обыграв «Салернитану», «чёрно-синие» досрочно обеспечили себе первое место по итогам первого круга. «Интер» делает серьёзную заявку на защиту титула в этом сезоне.
В 5-ти последних очных встречах, когда «Интер» принимал дома «Торино», команды каждый матч обменивались голами.
Не смогут помочь команде такие игроки — Маттео Дармиан и Хоакин Корреа.
«Торино»
«Торино» вылетел из Кубка Италии, уступив на выезде «Сампдории» (2:1), но в чемпионате Италии в последнее время выступает по-настоящему здорово. В предыдущих 4-х матчах туринцы не допустили ни одного поражения — 2 победы, 2 ничьих.
В прошлом туре «Торино» на своём поле переиграл «Верону» (1:0) . После этого «Быки» поднялись на 10-е место и теперь отстают от топ-6 всего на 6 баллов.
Между собой команды играли последний раз в марте. Тогда «Интер» был сильнее 2:1.
За «Торино» не сыграют — Андреа Белотти, Симоне Верди, Коффи Джиджи.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.32, победа «Торино» — 9.70, ничья — 5.60.
Прогноз — «Интер» фаворит и находится в хорошей форме, но по самой стилистике игры в Италии «черно-синие» редко встречаются с командами, как «Торино», где совсем не бояться отвечать на выпады.
В трех последних матчах гости неизменно поражали ворота «Интера», а учитывая, что клуб только стал сильнее играть в атаку с приходом нового тренера, можно рассчитывать на обмен голами между командами.
Ставка — Обе забьют за 2.01.