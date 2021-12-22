«Интер» сыграет на своём поле с «Торино» в рамках 19-го тура итальянской серии А. Матч пройдёт 22 декабря, начало — 20:30 (мск). «Интер» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

В минувшем туре «Интер» гостил в Салерно, где очень уверенно разобрался с «Салернитаной». 5:0 — превосходство «нерадзурри» было тотальным и с первых минут игры не вызывала вопросов. К тому же уже 10 туров в Серии А «Интер» не проигрывал.

Обыграв «Салернитану», «чёрно-синие» досрочно обеспечили себе первое место по итогам первого круга. «Интер» делает серьёзную заявку на защиту титула в этом сезоне.

В 5-ти последних очных встречах, когда «Интер» принимал дома «Торино», команды каждый матч обменивались голами.

Все прогнозы на спорт

Не смогут помочь команде такие игроки — Маттео Дармиан и Хоакин Корреа.

«Торино»

«Торино» вылетел из Кубка Италии, уступив на выезде «Сампдории» (2:1), но в чемпионате Италии в последнее время выступает по-настоящему здорово. В предыдущих 4-х матчах туринцы не допустили ни одного поражения — 2 победы, 2 ничьих.

В прошлом туре «Торино» на своём поле переиграл «Верону» (1:0) . После этого «Быки» поднялись на 10-е место и теперь отстают от топ-6 всего на 6 баллов.

Между собой команды играли последний раз в марте. Тогда «Интер» был сильнее 2:1.

За «Торино» не сыграют — Андреа Белотти, Симоне Верди, Коффи Джиджи.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.32, победа «Торино» — 9.70, ничья — 5.60.

Прогноз — «Интер» фаворит и находится в хорошей форме, но по самой стилистике игры в Италии «черно-синие» редко встречаются с командами, как «Торино», где совсем не бояться отвечать на выпады.

В трех последних матчах гости неизменно поражали ворота «Интера», а учитывая, что клуб только стал сильнее играть в атаку с приходом нового тренера, можно рассчитывать на обмен голами между командами.

Ставка — Обе забьют за 2.01.