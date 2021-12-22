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    Произойдёт обмен голами

    «Интер» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2021 год

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Торино»
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    Хоакин Корреа
    «Интер» сыграет на своём поле с «Торино» в рамках 19-го тура итальянской серии А. Матч пройдёт 22 декабря, начало — 20:30 (мск). «Интер» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2021 года
    Интер
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    •  Интер 20:30 Торино Торино
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    Коэффициенты на матч Интер — Торино

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.20
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    В минувшем туре «Интер» гостил в Салерно, где очень уверенно разобрался с «Салернитаной». 5:0 — превосходство «нерадзурри» было тотальным и с первых минут игры не вызывала вопросов. К тому же уже 10 туров в Серии А «Интер» не проигрывал.

    Обыграв «Салернитану», «чёрно-синие» досрочно обеспечили себе первое место по итогам первого круга. «Интер» делает серьёзную заявку на защиту титула в этом сезоне.

    В 5-ти последних очных встречах, когда «Интер» принимал дома «Торино», команды каждый матч обменивались голами.

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    Не смогут помочь команде такие игроки — Маттео Дармиан и Хоакин Корреа.

    «Торино»

    «Торино» вылетел из Кубка Италии, уступив на выезде «Сампдории» (2:1), но в чемпионате Италии в последнее время выступает по-настоящему здорово. В предыдущих 4-х матчах туринцы не допустили ни одного поражения — 2 победы, 2 ничьих.

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    • В прошлом туре «Торино» на своём поле переиграл «Верону» (1:0) . После этого «Быки» поднялись на 10-е место и теперь отстают от топ-6 всего на 6 баллов.

    Между собой команды играли последний раз в марте. Тогда «Интер» был сильнее 2:1.

    За «Торино» не сыграют — Андреа Белотти, Симоне Верди, Коффи Джиджи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.32, победа «Торино» — 9.70, ничья — 5.60.

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    Прогноз — «Интер» фаворит и находится в хорошей форме, но по самой стилистике игры в Италии «черно-синие» редко встречаются с командами, как «Торино», где совсем не бояться отвечать на выпады.

    В трех последних матчах гости неизменно поражали ворота «Интера», а учитывая, что клуб только стал сильнее играть в атаку с приходом нового тренера, можно рассчитывать на обмен голами между командами.

    Ставка — Обе забьют за 2.01.

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    «Интер» — «Торино»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Произойдёт обмен голами
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