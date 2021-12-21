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    «Барселона» выдаст ударное начало?

    «Севилья» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Примеры 21 декабря 2021 года

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    «Севилья» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:30 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Севилья — Барселона

  • 1
  • 2.45
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  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Севилья»

    Севильцы в нынешнем сезоне твердо намерены по-настоящему ввязаться в чемпионскую гонку. И именно команда Юлена Лопетеги сейчас является главным преследователем «Реала».

    В минувшем туре чемпионата «Севилья» добыла важнейшие три очка. Победа над действующим чемпионом Испании «Атлетико» (2:1) получилась очень сложной.

    В Примере севильцы выиграли третий матч к ряду. А вот в Кубке команда Лопетеги с трудом, лишь в серии пенальти прошла скромнейший «Андрач».

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    С «Барселоной» севильцы в последнее время играют не столь удачно. Из пяти последних поединков «Севилья» выиграла однажды при двух неудачах.

    «Барселона»

    Каталонцы только начинают строительство новой команды. Хави пока тасует состав, и уже понятно, что нынешний сезон будет посвящен обкатке молодежи.

    Между тем, от команды всегда требуют максимума при любой диспозиции. Причем переполненный лазарет тоже существенно ограничивает возможности «Барселоны».

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    • Судите сами: травмированы фактически все номинальные форварды (Мемфис Депай, Мартин Брэйтуэйт, Ансу Фати). В лазарете также пребывают защитник Серджино Дест, хавбеки Педри и Серхи Роберто.

    Правда, даже при таких трудностях каталонцы выжали три очка в минувшем туре Примеры. Дома «Барса» с трудом обыграла «Эльче» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.46, на ничью за 3.46, а на «Барселону» — за 3.03.

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    Севильцы традиционно сложно играют с «Барселоной».

    Задорная команда Хави наверняка постарается соорудить быстрый гол.

    Несмотря на нестабильность каталонской молодежи, она способна на многое. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» выдаст ударное начало?
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