«Севилья» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:30 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы в нынешнем сезоне твердо намерены по-настоящему ввязаться в чемпионскую гонку. И именно команда Юлена Лопетеги сейчас является главным преследователем «Реала».

В минувшем туре чемпионата «Севилья» добыла важнейшие три очка. Победа над действующим чемпионом Испании «Атлетико» (2:1) получилась очень сложной.

В Примере севильцы выиграли третий матч к ряду. А вот в Кубке команда Лопетеги с трудом, лишь в серии пенальти прошла скромнейший «Андрач».

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С «Барселоной» севильцы в последнее время играют не столь удачно. Из пяти последних поединков «Севилья» выиграла однажды при двух неудачах.

«Барселона»

Каталонцы только начинают строительство новой команды. Хави пока тасует состав, и уже понятно, что нынешний сезон будет посвящен обкатке молодежи.

Между тем, от команды всегда требуют максимума при любой диспозиции. Причем переполненный лазарет тоже существенно ограничивает возможности «Барселоны».

Судите сами: травмированы фактически все номинальные форварды (Мемфис Депай, Мартин Брэйтуэйт, Ансу Фати). В лазарете также пребывают защитник Серджино Дест, хавбеки Педри и Серхи Роберто.

Правда, даже при таких трудностях каталонцы выжали три очка в минувшем туре Примеры. Дома «Барса» с трудом обыграла «Эльче» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.46, на ничью за 3.46, а на «Барселону» — за 3.03.

Севильцы традиционно сложно играют с «Барселоной» .

Задорная команда Хави наверняка постарается соорудить быстрый гол.

Несмотря на нестабильность каталонской молодежи, она способна на многое. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.