«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» вроде бы не борется за выживание, но после ухода в «Шахтер» Роберто Де Дзерби ситуация пошла на спад. Нынешнее 12 место на данный момент выглядит логичным.

Вот и в минувшем туре «Сассуоло» не сумел победить. Выездная ничья со «Специей» (2:2) стала для команды второй подряд.

Команда не проигрывает уже больше месяца. Ну и, конечно, продолжает блистать форвард Доменико Берарди, отличившийся 7 раз в 14 матчах.

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Против «Лацио» команда в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники дважды обменивались победами.

«Лацио»

Эта команда все никак не вернется на прежние высокие позиции. И крепких соперников прибавилось, и вообще, римляне прогрессируют слабовато.

Если быть откровенными, «Лацио» смотрится на уровне крепкого середняка чемпионата. Однако Чиро Иммобиле по-прежнему силен в атаке — 13 голов в 14 матчах.

К слову, в минувшем туре команда переиграла «Сампдорию» (1:3). Правда, пропускает «Лацио» многовато (30 мячей).

Более того, на неделе лациале не смогли дома обыграть «Галатасарай» (0:0) в рамках Лиги Европы. Римляне остались на 2 месте в своей группе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.50, на ничью за 3.50, а на «Сассуоло» — за 2.70.

«Сассуоло» нестабилен, но фактор Берарди может сыграть свою роль.

Гости испытывают заметные трудности в обороне, но атака во главе с Иммобиле смотрится мощно .

Лациале постараются приблизиться к первой пятерке. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.50.