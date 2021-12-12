ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Марко АсенсиоПримера. «Севилья» в гостях у «Атлетика», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» Игроки «Ливерпуля»АПЛ. «Ман Сити» играет с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» принимает «Астон Виллу»
  • 22:01
    • Российские тяжелоатлетки Шимкова и Сливенко дисквалифицированы на 2 года из-за допинга
    Все новости спорта

    Вторая подряд выездная победа «Лацио»?

    «Сассуоло» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Серия А, 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:00 мск. «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Декабря 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •

    Коэффициенты на матч Сассуоло — Лацио

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» вроде бы не борется за выживание, но после ухода в «Шахтер» Роберто Де Дзерби ситуация пошла на спад. Нынешнее 12 место на данный момент выглядит логичным.

    Вот и в минувшем туре «Сассуоло» не сумел победить. Выездная ничья со «Специей» (2:2) стала для команды второй подряд.

    Команда не проигрывает уже больше месяца. Ну и, конечно, продолжает блистать форвард Доменико Берарди, отличившийся 7 раз в 14 матчах.

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Лацио» команда в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники дважды обменивались победами.

    «Лацио»

    Эта команда все никак не вернется на прежние высокие позиции. И крепких соперников прибавилось, и вообще, римляне прогрессируют слабовато.

    Если быть откровенными, «Лацио» смотрится на уровне крепкого середняка чемпионата. Однако Чиро Иммобиле по-прежнему силен в атаке — 13 голов в 14 матчах.

  • Исторический провал «Барселоны», совершенство «Ливерпуля» и шок «Шерифа»
  • Семь главных итогов Лиги чемпионов
  • 09/12/2021

    • К слову, в минувшем туре команда переиграла «Сампдорию» (1:3). Правда, пропускает «Лацио» многовато (30 мячей).

    Более того, на неделе лациале не смогли дома обыграть «Галатасарай» (0:0) в рамках Лиги Европы. Римляне остались на 2 месте в своей группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.50, на ничью за 3.50, а на «Сассуоло» — за 2.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Сассуоло» нестабилен, но фактор Берарди может сыграть свою роль.

    Гости испытывают заметные трудности в обороне, но атака во главе с Иммобиле смотрится мощно.

    Лациале постараются приблизиться к первой пятерке. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Финикс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фиорентина — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Герта — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Вторая подряд выездная победа «Лацио»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры