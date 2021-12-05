«Динамо» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» при Сандро Шварце серьезно котируется в золотой гонке. Несмотря на поражение от чемпиона, москвичи сдаваться не собираются.

В минувшем туре «Динамо» смогло взять три очка. Выездная виктория над «Рубином» (2:3) была украшена суперголом экс-казанца Дениса Макарова.

В отличной форме находится Себастьян Шиманьский. Польский хавбек отличился уже пять раз в РПЛ.

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Против уфимцев «Динамо» играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков москвичи выиграли трижды при двух паритетах.

«Уфа»

Алексею Стукалову впору горевать об упущенной победе над «Спартаком» в минувшем туре (1:1). Пенальти в ворота «Уфы» был назначен и реализовал уже в компенсированное время.

13 место для команды — явно не предел, но до этого уфимцы пребывали в подвале турнирной таблицы. Но битва за выживание в самом разгаре!

«Уфа» не выигрывает уже целый календарный месяц. При этом и конкуренты нестабильны, иначе ситуация была бы куда сложнее.

В нынешнем сезоне по-настоящему заблистал Гамид Агаларов. Молодой форвард наколотил уже 13 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.60, на ничью за 4.10, а на «Уфу» — за 6.00.

«Динамо» имеет действующую трехматчевую победную серию .

Проблемные гости давно не знают вкуса побед.

«Динамо» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, способных сразу дать результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.