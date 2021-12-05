Коэффициенты на матч Динамо — Уфа
«Динамо»
«Динамо» при Сандро Шварце серьезно котируется в золотой гонке. Несмотря на поражение от чемпиона, москвичи сдаваться не собираются.
В минувшем туре «Динамо» смогло взять три очка. Выездная виктория над «Рубином» (2:3) была украшена суперголом экс-казанца Дениса Макарова.
В отличной форме находится Себастьян Шиманьский. Польский хавбек отличился уже пять раз в РПЛ.
Против уфимцев «Динамо» играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков москвичи выиграли трижды при двух паритетах.
«Уфа»
Алексею Стукалову впору горевать об упущенной победе над «Спартаком» в минувшем туре (1:1). Пенальти в ворота «Уфы» был назначен и реализовал уже в компенсированное время.
13 место для команды — явно не предел, но до этого уфимцы пребывали в подвале турнирной таблицы. Но битва за выживание в самом разгаре!
«Уфа» не выигрывает уже целый календарный месяц. При этом и конкуренты нестабильны, иначе ситуация была бы куда сложнее.
В нынешнем сезоне по-настоящему заблистал Гамид Агаларов. Молодой форвард наколотил уже 13 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.60, на ничью за 4.10, а на «Уфу» — за 6.00.
«Динамо»
Проблемные гости давно не знают вкуса побед.
«Динамо» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, способных сразу дать результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» в 1 тайме с коэффициентом 2.21.