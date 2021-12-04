В 14-м туре чемпионата Германии по футболу «Арминия» в Билефельде сыграет с «Кельном». Игра состоится 4 декабря и начнется в 17:30 по мск. «Арминия» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминие» уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с девятью очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии четырех баллов от безопасной строки.

Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только раз, пару туров тому назад одолев в гостях 1:0 «Штутгарт». Еще в данном чемпионате они по шесть раз играли вничью и терпели неудачи.

В минувшем же игровом дне коллектив дал бой в Мюнхене «Баварии», проиграв только 0:1, а туром ранее он расписал домашнюю мировую с «Вольфсбургом», сыграв со счетом 2:2.

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В родных стенах «Арминия» в текущем первенстве еще не знала радости победы, четыре раза сыграв в ничью и потерпев три фиаско.

«Кельн»

По итогам 13 туров «Кельн» находится на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18 баллов, уступая всего лишь два очка шестой еврокубковой позиции.

За первые семь туров первенства «козлы» проиграли только раз, да и то «Баварии» 2:3 на выезде. Еще в этот период они по три раза играли вничью и одерживали победы.

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В последующих же шести игровых днях коллектив выиграть смог всего раз, обыграв дома в прошлом туре гладбахскую «Боруссию» со счетом 4:1. До этого он дважды всухую уступил на выезде при трех мировых результатах.

Вне родных стен «Кельн» выступает значительно слабее, чем дома. На выезде он еще не побеждал, трижды сыграв вничью и столько же раз проиграв.

В минувшем сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Арминия» — «Кельн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.19, победа «Арминии» — 3.30, ничья — 3.72.

В этом матче рискнем поставить на победу хозяев, которые в последних своих играх смотрелись сильно, да и их соперник очень неубедителен вне родных стен.