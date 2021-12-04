ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз Лионель МессиМесси нейтрализовали во Франции Никита ИосифовИз лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе
    Все новости спорта

    Будет ли у «Арминия» первая домашняя виктория?

    «Арминия» — «Кельн». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Германии 4 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Арминию Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Кельн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Масая Окугава
    В 14-м туре чемпионата Германии по футболу «Арминия» в Билефельде сыграет с «Кельном». Игра состоится 4 декабря и начнется в 17:30 по мск. «Арминия» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Декабря 2021 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 17:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •

    Коэффициенты на матч Арминия — Кёльн

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Арминия»

    «Арминие» уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с девятью очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии четырех баллов от безопасной строки.

    Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только раз, пару туров тому назад одолев в гостях 1:0 «Штутгарт». Еще в данном чемпионате они по шесть раз играли вничью и терпели неудачи.

    В минувшем же игровом дне коллектив дал бой в Мюнхене «Баварии», проиграв только 0:1, а туром ранее он расписал домашнюю мировую с «Вольфсбургом», сыграв со счетом 2:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В родных стенах «Арминия» в текущем первенстве еще не знала радости победы, четыре раза сыграв в ничью и потерпев три фиаско.

    «Кельн»

    По итогам 13 туров «Кельн» находится на десятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18 баллов, уступая всего лишь два очка шестой еврокубковой позиции.

    За первые семь туров первенства «козлы» проиграли только раз, да и то «Баварии» 2:3 на выезде. Еще в этот период они по три раза играли вничью и одерживали победы.

    Все прогнозы на футбол

    В последующих же шести игровых днях коллектив выиграть смог всего раз, обыграв дома в прошлом туре гладбахскую «Боруссию» со счетом 4:1. До этого он дважды всухую уступил на выезде при трех мировых результатах.

    Вне родных стен «Кельн» выступает значительно слабее, чем дома. На выезде он еще не побеждал, трижды сыграв вничью и столько же раз проиграв.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В минувшем сезоне данные коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Арминия» — «Кельн»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.19, победа «Арминии» — 3.30, ничья — 3.72.

    В этом матче рискнем поставить на победу хозяев, которые в последних своих играх смотрелись сильно, да и их соперник очень неубедителен вне родных стен.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Гремио — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Портимоненси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арминия» — «Кельн»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Арминия» первая домашняя виктория?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры