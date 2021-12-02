Коэффициенты на матч Лацио — Удинезе
«Лацио»
«Лацио» по традиции борется за зону Лиги чемпионов. Правда, римляне вряд ли удовлетворены нынешним скромным 8 местом.
Вот и в минувшем туре «Лацио» уступил. Причем поражение от лидера Серии А «Наполи» (4:0) получилось более чем болезненным.
А вот бомбардирские качества Чиро Иммобиле ни у кого не вызывают сомнений. 10 мячей в 12 матчах — блестящая статистика форварда римлян.
Против «Удинезе» «Лацио» в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила три раза, уступив только однажды.
«Удинезе»
Фриуланцы уже который год ни на что не претендуют. Впрочем, и вылет из элиты команде вряд ли угрожает.
Причем главной проблемой «Удинезе» является слабая атака — 16 мячей. Да и отрыв от опасной зоны не такой огромный — 5 очков.
К слову, в минувшем туре команда не сумела взять три пункта в родных стенах. Всего-лишь ничья с «Дженоа» (0:0) едва ли может сойти за успешный исход.
Удинцы не побеждают уже на протяжении трех недель. И это притом, что в кадровом плане у команды все в порядке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.70, на ничью за 4.10, а на «Удинезе» — за 5.10.
«Лацио» нестабилен, но в родных стенах
Гости испытывают заметные трудности с реализацией.
Лациале занимают явно не свое место, и в родных стенах твердо намерены победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.