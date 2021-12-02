«Лацио» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» по традиции борется за зону Лиги чемпионов. Правда, римляне вряд ли удовлетворены нынешним скромным 8 местом.

Вот и в минувшем туре «Лацио» уступил. Причем поражение от лидера Серии А «Наполи» (4:0) получилось более чем болезненным.

А вот бомбардирские качества Чиро Иммобиле ни у кого не вызывают сомнений. 10 мячей в 12 матчах — блестящая статистика форварда римлян.

Все прогнозы на Серию А

Против «Удинезе» «Лацио» в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила три раза, уступив только однажды.

«Удинезе»

Фриуланцы уже который год ни на что не претендуют. Впрочем, и вылет из элиты команде вряд ли угрожает.

Причем главной проблемой «Удинезе» является слабая атака — 16 мячей. Да и отрыв от опасной зоны не такой огромный — 5 очков.

К слову, в минувшем туре команда не сумела взять три пункта в родных стенах. Всего-лишь ничья с «Дженоа» (0:0) едва ли может сойти за успешный исход.

Удинцы не побеждают уже на протяжении трех недель. И это притом, что в кадровом плане у команды все в порядке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.70, на ничью за 4.10, а на «Удинезе» — за 5.10.

«Лацио» нестабилен, но в родных стенах атака во главе с Иммобиле должна проявить себя .

Гости испытывают заметные трудности с реализацией.

Лациале занимают явно не свое место, и в родных стенах твердо намерены победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.