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    «Лацио» дожмет скромных фриуланцев?

    «Лацио» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 2 декабря 2021 года

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    Педро
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Декабря 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    Коэффициенты на матч Лацио — Удинезе

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» по традиции борется за зону Лиги чемпионов. Правда, римляне вряд ли удовлетворены нынешним скромным 8 местом.

    Вот и в минувшем туре «Лацио» уступил. Причем поражение от лидера Серии А «Наполи» (4:0) получилось более чем болезненным.

    А вот бомбардирские качества Чиро Иммобиле ни у кого не вызывают сомнений. 10 мячей в 12 матчах — блестящая статистика форварда римлян.

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    Против «Удинезе» «Лацио» в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных поединков команда победила три раза, уступив только однажды.

    «Удинезе»

    Фриуланцы уже который год ни на что не претендуют. Впрочем, и вылет из элиты команде вряд ли угрожает.

    Причем главной проблемой «Удинезе» является слабая атака — 16 мячей. Да и отрыв от опасной зоны не такой огромный — 5 очков.

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    • К слову, в минувшем туре команда не сумела взять три пункта в родных стенах. Всего-лишь ничья с «Дженоа» (0:0) едва ли может сойти за успешный исход.

    Удинцы не побеждают уже на протяжении трех недель. И это притом, что в кадровом плане у команды все в порядке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.70, на ничью за 4.10, а на «Удинезе» — за 5.10.

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    «Лацио» нестабилен, но в родных стенах атака во главе с Иммобиле должна проявить себя.

    Гости испытывают заметные трудности с реализацией.

    Лациале занимают явно не свое место, и в родных стенах твердо намерены победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Лацио» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лацио» дожмет скромных фриуланцев?
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