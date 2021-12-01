«Ренн» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 15-ти сыгранных матчей.

Но уже сейчас очевидно, что «Ренн» не будет бороться за титул. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 12 очков. Цель команды Брюно Женезьо — место в топ-4 и путевка в Лигу чемпионов.

«Ренн» находится в шикарной форме, его беспроигрышная серия в чемпионате составляет уже девять матчей. При этом в семи случаях команда одержала победы.

В ноябре «Ренн» разгромил «Лион» (4:1) и одержал победы над «Монпелье» (2:0) и «Лорьяном» (2:0).

«Ренн» одержал шесть побед в восьми домашних матчах чемпионата Франции.

«Лилль»

«Лилль» тем временем находится на 13-й строчке. В активе «догов» сейчас 18 очков.

Действующий чемпион провалил начало сезона, но сейчас результаты стали заметно лучше. В том числе в Лиге чемпионов, где «Лилль» в трех предыдущих матчах набрал семь очков и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

В чемпионате Франции «Лилль» в пяти предыдущих матчах потерпел только одно поражение. Правда, четыре остальные игры завершились вничью.

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» одержал только одну победу в восьми предыдущих выездных матчах чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На «Ренн» в этом матче можно поставить за 2.25, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.66, а на победу «Лилля» — за 3.52.

Несмотря на все недавние успехи «Ренна», в том числе дома, ставить на хозяев в этой игре все-таки опасно. «Лилль» легко может как минимум не проиграть.

Ставка — обе команды забьют за 1.79. Самый логичный вариант в данном случае.

Также можно рассмотреть ставку на ничью + обе забьют за 4.45.