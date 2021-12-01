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    Сможет ли «Ренн» выиграть у «Лилля»?

    «Ренн» — «Лилль». Прогноз (к. 4.45) и ставки на чемпионат Франции 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лилль»
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    «Ренн» одержал шесть побед в восьми домашних матчах чемпионата Франции
    «Ренн» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 23:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Ренн — Лилль

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Ренн»

    «Ренн» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 15-ти сыгранных матчей.

    Но уже сейчас очевидно, что «Ренн» не будет бороться за титул. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 12 очков. Цель команды Брюно Женезьо — место в топ-4 и путевка в Лигу чемпионов.

    «Ренн» находится в шикарной форме, его беспроигрышная серия в чемпионате составляет уже девять матчей. При этом в семи случаях команда одержала победы.

    В ноябре «Ренн» разгромил «Лион» (4:1) и одержал победы над «Монпелье» (2:0) и «Лорьяном» (2:0).

    «Ренн» одержал шесть побед в восьми домашних матчах чемпионата Франции.

    «Лилль»

    «Лилль» тем временем находится на 13-й строчке. В активе «догов» сейчас 18 очков.

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    • Действующий чемпион провалил начало сезона, но сейчас результаты стали заметно лучше. В том числе в Лиге чемпионов, где «Лилль» в трех предыдущих матчах набрал семь очков и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

    В чемпионате Франции «Лилль» в пяти предыдущих матчах потерпел только одно поражение. Правда, четыре остальные игры завершились вничью.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Лилль» одержал только одну победу в восьми предыдущих выездных матчах чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Ренн» в этом матче можно поставить за 2.25, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.66, а на победу «Лилля» — за 3.52.

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    Несмотря на все недавние успехи «Ренна», в том числе дома, ставить на хозяев в этой игре все-таки опасно. «Лилль» легко может как минимум не проиграть.

    Ставка — обе команды забьют за 1.79. Самый логичный вариант в данном случае.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью + обе забьют за 4.45.

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    «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ренн» выиграть у «Лилля»?
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