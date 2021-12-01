«Нант» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» не может выиграть в четырех матчах подряд. В предыдущих турах чемпионата Франции команда лишь в двух матчах сыграла вничью.

Коллектив проиграл «Монпелье» (0:2), сыграл вничью со «Страсбургом» (2:2), уступил ПСЖ (1:3) и сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).

Перед этим ему удавалось не проигрывать три матча кряду при двух победах, которые были одержаны над «Труа» (2:0) и «Клермоном» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В таблице Лиги 1 «Канарейки» занимают 10-е место. Команде удалось набрать 19 очков в 14 поединках.

«Марсель»

«Олимпийцы» замыкают четверку лидеров чемпионата Франции с 26 очками в активе. Вот уже пять туров команда Хорхе Сампаоли не уступает соперникам.

В позапрошлом туре хозяева свой матч не доиграли. На выезде с «Лионом» случился инцидент, вследствие которого арбитр отменил встречу. По итогу поединок признали несостоявшимся.

В прошлом матче Лиги 1 провансальцы переиграли «Труа» (1:0) на своем поле, благодаря чему теперь лишь по разнице мячей не проходят в топ-3 и на два балла отстают от второго «Ренна».

До этого «Марсель» расписал нулевую ничью с «Метцом» и обыграл с минимальным счетом «Клермон». Отметим, что команда выиграла в двух из восьми последних поединков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.