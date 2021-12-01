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    Поднимется ли «Марсель» в топ-3?

    «Нант» — «Марсель». Прогноз (к. 2.80) и ставки на чемпионат Франции 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Марсель»
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    «Марсель» занимает четвертое место
    «Нант» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Нант — Марсель

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Нант»

    «Нант» не может выиграть в четырех матчах подряд. В предыдущих турах чемпионата Франции команда лишь в двух матчах сыграла вничью.

    Коллектив проиграл «Монпелье» (0:2), сыграл вничью со «Страсбургом» (2:2), уступил ПСЖ (1:3) и сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).

    Перед этим ему удавалось не проигрывать три матча кряду при двух победах, которые были одержаны над «Труа» (2:0) и «Клермоном» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В таблице Лиги 1 «Канарейки» занимают 10-е место. Команде удалось набрать 19 очков в 14 поединках.

    «Марсель»

    «Олимпийцы» замыкают четверку лидеров чемпионата Франции с 26 очками в активе. Вот уже пять туров команда Хорхе Сампаоли не уступает соперникам.

    В позапрошлом туре хозяева свой матч не доиграли. На выезде с «Лионом» случился инцидент, вследствие которого арбитр отменил встречу. По итогу поединок признали несостоявшимся.

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    • В прошлом матче Лиги 1 провансальцы переиграли «Труа» (1:0) на своем поле, благодаря чему теперь лишь по разнице мячей не проходят в топ-3 и на два балла отстают от второго «Ренна».

    До этого «Марсель» расписал нулевую ничью с «Метцом» и обыграл с минимальным счетом «Клермон». Отметим, что команда выиграла в двух из восьми последних поединков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    «Нант» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Марсель» в топ-3?
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