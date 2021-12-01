«Болонья» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 20:30 мск. «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно улучшить игру в атаке.

В минувшем туре «Болонья» добыла, а точнее выстрадала три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».

Причем в последнее время «Болонья» чередует победы с поражениями. Ведь до того команда дома сенсационно уступила «Венеции» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

Против «Ромы» «Болонья» в последние годы играет неудачно. В пяти последних очных битвах команда победила только раз, уступив в остальных четырех встречах.

«Рома»

Жозе Моуриньо планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Однако римляне сейчас находятся только на 5 месте в турнирной таблице.

Самой большой проблемой «Ромы» является слабая реализация. В 14 матчах «волки» сумели отличиться всего 24 раза.

К слову, в минувшем туре команда Моуриньо минимально одолела «Торино». Причем эта победа стала для римлян третьей подряд с учетом Лиги конференций, где была уничтожена украинская «Заря» (4:0).

Более того, «Рома» не пропускает те же самые три матча к ряду. А в двух последних поединках забивал стремительно набирающий форму Тэмми Абрахам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.30, на ничью за 3.66, а на «Болонью» — за 3.14.

«Болонья» не радует стабильностью своих результатов.

Римляне данный отрезок сезона проводят блестяще , выиграв трижды подряд.

Команда Моуриньо серьезно набрала, и наверняка будет действовать в атакующем ключе. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.30.