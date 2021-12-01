Коэффициенты на матч Болонья — Рома
«Болонья»
«Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно улучшить игру в атаке.
В минувшем туре «Болонья» добыла, а точнее выстрадала три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».
Причем в последнее время «Болонья» чередует победы с поражениями. Ведь до того команда дома сенсационно уступила «Венеции» (0:1).
Против «Ромы» «Болонья» в последние годы играет неудачно. В пяти последних очных битвах команда победила только раз, уступив в остальных четырех встречах.
«Рома»
Жозе Моуриньо планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Однако римляне сейчас находятся только на 5 месте в турнирной таблице.
Самой большой проблемой «Ромы» является слабая реализация. В 14 матчах «волки» сумели отличиться всего 24 раза.
К слову, в минувшем туре команда Моуриньо минимально одолела «Торино». Причем эта победа стала для римлян третьей подряд с учетом Лиги конференций, где была уничтожена украинская «Заря» (4:0).
Более того, «Рома» не пропускает те же самые три матча к ряду. А в двух последних поединках забивал стремительно набирающий форму Тэмми Абрахам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.30, на ничью за 3.66, а на «Болонью» — за 3.14.
«Болонья» не радует стабильностью своих результатов.
Команда Моуриньо серьезно набрала, и наверняка будет действовать в атакующем ключе. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.30.