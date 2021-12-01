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    Очередная виктория «Ромы»?

    «Болонья» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Серия А, 1 декабря 2021 года

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    Тэмми Абрахам
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 20:30 мск. «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 20:30 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч Болонья — Рома

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Болонья»

    «Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно улучшить игру в атаке.

    В минувшем туре «Болонья» добыла, а точнее выстрадала три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».

    Причем в последнее время «Болонья» чередует победы с поражениями. Ведь до того команда дома сенсационно уступила «Венеции» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Против «Ромы» «Болонья» в последние годы играет неудачно. В пяти последних очных битвах команда победила только раз, уступив в остальных четырех встречах.

    «Рома»

    Жозе Моуриньо планирует побороться за зону Лиги чемпионов. Однако римляне сейчас находятся только на 5 месте в турнирной таблице.

    Самой большой проблемой «Ромы» является слабая реализация. В 14 матчах «волки» сумели отличиться всего 24 раза.

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    • К слову, в минувшем туре команда Моуриньо минимально одолела «Торино». Причем эта победа стала для римлян третьей подряд с учетом Лиги конференций, где была уничтожена украинская «Заря» (4:0).

    Более того, «Рома» не пропускает те же самые три матча к ряду. А в двух последних поединках забивал стремительно набирающий форму Тэмми Абрахам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.30, на ничью за 3.66, а на «Болонью» — за 3.14.

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    «Болонья» не радует стабильностью своих результатов.

    Римляне данный отрезок сезона проводят блестяще, выиграв трижды подряд.

    Команда Моуриньо серьезно набрала, и наверняка будет действовать в атакующем ключе. Наши прогноз и ставка — Победа «Ромы» с коэффициентом 2.30.

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    «Болонья» — «Рома»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «Ромы»?
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