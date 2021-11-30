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    «Верона» продлит черную полосу «Кальяри»

    «Верона» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Кальяри»
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    «Верона»
    Во вторник, 30 ноября, «Верона» примет «Кальяри» в рамках 15-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне, начнется в 22:45 по московскому времени. «Верона» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч Верона — Кальяри

  • 1
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  • 4.30
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Верона»

    В конце октября команда Игора Тудора на своем поле разгромила «Лацио» со счетом 4:1, после чего на выезде спаслась в матче с «Удинезе»(1:1) благодаря пенальти на 83-й минуте.

    Месяц веронцы закрыли домашней победой над «Ювентусом» (2:1), а ноябрь начали выездной ничьей с «Наполи» (1:1).

    В последних матчах «Верона» дома победила «Эмполи» (2:1), после чего на выезде проиграла «Сампдории» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    После 14 туров «Верона» с 19 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 28-25, Джованни Симеоне забил 9 голов. Не сыграют Хонгла и Фраббота, под вопросом Калинич.

    «Кальяри»

    В конце октября у «Кальяри» началась очередная черная полоса — на выезде они крупно проиграли «Фиорентине» (0:3), после чего дома уступили «Роме» (1:2).

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    • Серия поражений продолжилась гостевым проигрышем «Болонье» (0:2) и домашнем — «Аталанте» (1:2).

    В последних матчах «Карьяри» на выезде поделил очки с «Сассуоло» (2:2) и дома упустил победу над «Салернитаной» (1:1).

    Календарь и таблица Серии А

    После 14 туров Серии А «Кальяри» с 8 очками идет на 19-м месте. Разница мячей 16-29. Жоао Педро Галвао забил 8 голов. Не сыграет Рог, под вопросом Годин, Фараго, Фариас, Ладинетти, Валукевич.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вероны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Кальяри» — 5.20.

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    В прошлом сезоне «Верона» на своем поле сыграла вничью 1:1, а на выезде победила 2:0. «Кальяри» проиграл 4 из 5 последних матчей в Вероне, ни разу ни победив.

    Веронский клуб в последних матчах уверенно играет на своем поле. Прогнозируем, что «Верона» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.72 и ТБ 2,5 за 1.67.

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    «Верона» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. «Верона» продлит черную полосу «Кальяри»
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