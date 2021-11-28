«Рубин» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» стартовал многообещающе, но затем резко начал сдавать. Вот и сейчас команда Леонида Слуцкого занимает скромное 8 место.

В минувшем туре «Рубин» сумел добыть три очка. Более того, победа в Сочи (1:2) вполне тянет на сенсацию!

Правда, в этом поединке казанцам придется, как минимум, не легче. И соперник сильный, и кадровые потери довольно ощутимые.

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Отчетную встречу пропустят Джордже Деспотович и Илья Самошников. Без этих исполнителей команда Слуцкого выглядит бледнее.

«Динамо»

Динамовцы проводят один из лучших своих сезонов в истории российского футбола. Сандро Шварцу удается давать результат, и москвичи резонно осели на втором месте.

Более того, отставание от лидера «Зенита» составляет лишь четыре пункта. К тому же, у «Динамо» довольно надежные тылы, да и атака сильная.

Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома москвичи деклассировали тульский «Арсенал» (5:1).

Арсен Захарян и Константин Тюкавин прогрессируют быстрыми темпами. И в этом сезоне динамовцы вполне способны на чудо.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 2.15, на ничью за 3.67, а на «Рубин» — за 3.40.

«Рубин» без Деспотовича выглядит не столь грозно .

Гости сейчас демонстрируют отличные результаты, и вполне способны побороться за чемпионство.

Динамовская атака сейчас выглядит очень выгодно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.15.