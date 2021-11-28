Коэффициенты на матч Рубин — Динамо
«Рубин»
«Рубин» стартовал многообещающе, но затем резко начал сдавать. Вот и сейчас команда Леонида Слуцкого занимает скромное 8 место.
В минувшем туре «Рубин» сумел добыть три очка. Более того, победа в Сочи (1:2) вполне тянет на сенсацию!
Правда, в этом поединке казанцам придется, как минимум, не легче. И соперник сильный, и кадровые потери довольно ощутимые.
Отчетную встречу пропустят Джордже Деспотович и Илья Самошников. Без этих исполнителей команда Слуцкого выглядит бледнее.
«Динамо»
Динамовцы проводят один из лучших своих сезонов в истории российского футбола. Сандро Шварцу удается давать результат, и москвичи резонно осели на втором месте.
Более того, отставание от лидера «Зенита» составляет лишь четыре пункта. К тому же, у «Динамо» довольно надежные тылы, да и атака сильная.
Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома москвичи деклассировали тульский «Арсенал» (5:1).
Арсен Захарян и Константин Тюкавин прогрессируют быстрыми темпами. И в этом сезоне динамовцы вполне способны на чудо.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 2.15, на ничью за 3.67, а на «Рубин» — за 3.40.
«Рубин»
Гости сейчас демонстрируют отличные результаты, и вполне способны побороться за чемпионство.
Динамовская атака сейчас выглядит очень выгодно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.15.