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    Динамовцы оставят ни с чем «Рубин»?

    «Рубин» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, РПЛ, 28 ноября 2021 года

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    Фабиан Бальбуэна
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Рубин — Динамо

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» стартовал многообещающе, но затем резко начал сдавать. Вот и сейчас команда Леонида Слуцкого занимает скромное 8 место.

    В минувшем туре «Рубин» сумел добыть три очка. Более того, победа в Сочи (1:2) вполне тянет на сенсацию!

    Правда, в этом поединке казанцам придется, как минимум, не легче. И соперник сильный, и кадровые потери довольно ощутимые.

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    Отчетную встречу пропустят Джордже Деспотович и Илья Самошников. Без этих исполнителей команда Слуцкого выглядит бледнее.

    «Динамо»

    Динамовцы проводят один из лучших своих сезонов в истории российского футбола. Сандро Шварцу удается давать результат, и москвичи резонно осели на втором месте.

    Более того, отставание от лидера «Зенита» составляет лишь четыре пункта. К тому же, у «Динамо» довольно надежные тылы, да и атака сильная.

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    • Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома москвичи деклассировали тульский «Арсенал» (5:1).

    Арсен Захарян и Константин Тюкавин прогрессируют быстрыми темпами. И в этом сезоне динамовцы вполне способны на чудо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 2.15, на ничью за 3.67, а на «Рубин» — за 3.40.

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    «Рубин» без Деспотовича выглядит не столь грозно.

    Гости сейчас демонстрируют отличные результаты, и вполне способны побороться за чемпионство.

    Динамовская атака сейчас выглядит очень выгодно. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» с коэффициентом 2.15.

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    «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Динамовцы оставят ни с чем «Рубин»?
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