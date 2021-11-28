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    Отдалится ли «Бордо» от зоны вылета?

    «Бордо» — «Брест». Прогноз (к. 2.50) и ставки на футбол, Лига 1, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Брест»
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    «Бордо» идет на 16 месте
    В поединке 15 тура французской Лиги 1 «Бордо» сыграет с «Брестом» на поле стадиона «Матмют Атлантик». Игра состоится 28 ноября в 17:00 мск. «Бордо» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Ноября 2021 года
    Бордо
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    •  Бордо 17:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Бордо — Брест

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Бордо» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 13 баллами.

    На счету «жирондинцев» две победы, семь ничьих и пять поражений в национальном первенстве.

    Команда Владимира Петковича ушла на перерыв в плохом настроении из-за поражения от «Пари Сен-Жермен» (2:3), хотя перед этим обыграла «Реймс» (3:2) и разошлась миром с «Лорьяном» (1:1) и «Нантом» (1:1).

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    Тем не менее, после международной паузы коллектив разошелся миром с «Метцом» (3:3) на выезде и поднялся с 18-й позиции.

    «Брест»

    «Брест» набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 14-ти сыгранных матчей.

    Свою первую победу в этом сезоне «Брест» одержал только в конце октября, когда выиграл на своем поле у «Монако» (2:0).

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    • Но зато сразу после этого были еще две победы — гостевая над «Лорьяном» (2:1) и сенсационный домашний разгром «Ланса» (4:0), который идет среди лидеров.

    Беспроигрышная серия «Бреста» составляет уже пять матчей. В трех последних он выигрывал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Бордо» — «Брест»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Бордо» от зоны вылета?
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