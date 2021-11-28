Коэффициенты на матч Бордо — Брест
«Бордо»
«Бордо» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 13 баллами.
На счету «жирондинцев» две победы, семь ничьих и пять поражений в национальном первенстве.
Команда Владимира Петковича ушла на перерыв в плохом настроении из-за поражения от «Пари Сен-Жермен» (2:3), хотя перед этим обыграла «Реймс» (3:2) и разошлась миром с «Лорьяном» (1:1) и «Нантом» (1:1).
Тем не менее, после международной паузы коллектив разошелся миром с «Метцом» (3:3) на выезде и поднялся с 18-й позиции.
«Брест»
«Брест» набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 14-ти сыгранных матчей.
Свою первую победу в этом сезоне «Брест» одержал только в конце октября, когда выиграл на своем поле у «Монако» (2:0).
Но зато сразу после этого были еще две победы — гостевая над «Лорьяном» (2:1) и сенсационный домашний разгром «Ланса» (4:0), который идет среди лидеров.
Беспроигрышная серия «Бреста» составляет уже пять матчей. В трех последних он выигрывал.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.