В поединке 15 тура французской Лиги 1 «Бордо» сыграет с «Брестом» на поле стадиона «Матмют Атлантик». Игра состоится 28 ноября в 17:00 мск. «Бордо» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 13 баллами.

На счету «жирондинцев» две победы, семь ничьих и пять поражений в национальном первенстве.

Команда Владимира Петковича ушла на перерыв в плохом настроении из-за поражения от «Пари Сен-Жермен» (2:3), хотя перед этим обыграла «Реймс» (3:2) и разошлась миром с «Лорьяном» (1:1) и «Нантом» (1:1).

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Тем не менее, после международной паузы коллектив разошелся миром с «Метцом» (3:3) на выезде и поднялся с 18-й позиции.

«Брест»

«Брест» набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 14-ти сыгранных матчей.

Свою первую победу в этом сезоне «Брест» одержал только в конце октября, когда выиграл на своем поле у «Монако» (2:0).

Но зато сразу после этого были еще две победы — гостевая над «Лорьяном» (2:1) и сенсационный домашний разгром «Ланса» (4:0), который идет среди лидеров.

Беспроигрышная серия «Бреста» составляет уже пять матчей. В трех последних он выигрывал.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.