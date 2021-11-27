Коэффициенты на матч Лилль — Нант
«Лилль»
«Лилль» на неделе играл в Лиге чемпионов. Команда смогла обыграть «Зальцбург» со счетом 1:0 и лидирует в своей группе перед последним туром.
В чемпионате Франции дела у «Лилля» не идут — команда не может выиграть в пяти матчах подряд (3 ничьи и 2 поражения).
В турнирной таблице действующий чемпион занимает лишь 12-е место. В 14 турах «Лилль» набрал лишь 17 очков. Забито у «Лилля» 18 голов, а пропущен 21 мяч.
«Лилль» на своем поле в текущем чемпионате Франции выиграл только в половине матчей — 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.
«Нант»
«Нант» не может выиграть в трех матчах подряд. В предыдущих турах чемпионата Франции команда проиграла «Монпелье» (0:2), сыграла вничью со «Страсбургом» (2:2), а также уступила ПСЖ (1:3).
В таблице Лиги 1 «Нант» занимает 11-е место. Команде удалось набрать 18 очков в 14 матчах.
И забито, и пропущено у «Нанта» 19 голов, что соответствует месту в середине таблице.
В гостях в этом сезоне «Нант» играет плохо. У команды всего одна победа при двух ничьих и четырех поражениях.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» дается коэффициент 1,73, на ничью — 4,00, а на успех «Нанта» — 5,30.
«Лилль» хочет прервать серию без побед в Лиге 1 и матч против соседа по турнирной таблице, не лучшим образом играющего на выезде — прекрасная возможность для этого.
Прогноз и ставка на матч — победа «Лилля» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,95.