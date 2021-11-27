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    Прервет ли «Лилль» серию без побед?

    «Лилль» — «Нант». Прогноз (к. 1.95) и ставка на матч чемпионата Франции 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Нант»
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    Жонатан Бамба
    «Лилль» будет принимать «Нант» в рамках французской Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 27 ноября. Начало — в 19:00 мск. «Лилль» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Ноября 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Лилль — Нант

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» на неделе играл в Лиге чемпионов. Команда смогла обыграть «Зальцбург» со счетом 1:0 и лидирует в своей группе перед последним туром.

    В чемпионате Франции дела у «Лилля» не идут — команда не может выиграть в пяти матчах подряд (3 ничьи и 2 поражения).

    В турнирной таблице действующий чемпион занимает лишь 12-е место. В 14 турах «Лилль» набрал лишь 17 очков. Забито у «Лилля» 18 голов, а пропущен 21 мяч.

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    «Лилль» на своем поле в текущем чемпионате Франции выиграл только в половине матчей — 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

    «Нант»

    «Нант» не может выиграть в трех матчах подряд. В предыдущих турах чемпионата Франции команда проиграла «Монпелье» (0:2), сыграла вничью со «Страсбургом» (2:2), а также уступила ПСЖ (1:3).

    В таблице Лиги 1 «Нант» занимает 11-е место. Команде удалось набрать 18 очков в 14 матчах.

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    • И забито, и пропущено у «Нанта» 19 голов, что соответствует месту в середине таблице.

    В гостях в этом сезоне «Нант» играет плохо. У команды всего одна победа при двух ничьих и четырех поражениях.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» дается коэффициент 1,73, на ничью — 4,00, а на успех «Нанта» — 5,30.

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    «Лилль» хочет прервать серию без побед в Лиге 1 и матч против соседа по турнирной таблице, не лучшим образом играющего на выезде — прекрасная возможность для этого.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Лилля» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,95.

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    «Лилль» — «Нант»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лилль» серию без побед?
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