«Рома» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Парадокс, но «Рома», которая виделась однозначным фаворитом группы, пока не решила вопрос выхода в плей-офф. Команда Жозе Моуринью идет на 2 месте с 7 очками в активе.

И вполне очевидно, что в этом туре римляне могут решить свои проблемы. Нужно просто сыграть в свою силу, что с таким составом сделать не столь сложно.

В последнем матче своего чемпионата «Рома» добыла важнейшую победу. На выезде была обыграна «Дженоа» (0:2).

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К слову, в последнем матче дубль оформил молодой Феликс Афена-Гьян. 18-летний форвард наверняка получит свой шанс и в Лиге конференций.

«Заря»

В Лиге конференций луганчане порадовали лишь двумя победами над софийским ЦСКА. Причем именно после них команда Виктора Скрипника фактически возродила интригу в группе C.

В своем чемпионате «Заря» последний свой матч провела неудачно. Поражение от одного из аутсайдеров УПЛ «Львова» (2:1) вышло крайне досадным.

Более того, луганчане откатились с 3 на 5 место. В общем, нужна срочная реабилитация, но как ее добиться в Риме?!

В кадровом плане у украинцев все привычно. Давно травмирован основной страж ворот Никита Шевченко, а хавбек Владислав Кочергин сослан в молодежную команду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.17, на ничью за 7.50, а на «Зарю» — за 15.00.

Римляне явно превосходят соперника в классе, к тому же мотивированы побороться за лидерство в группе.

«Заря» сыграет вторым номером , и явно намеревается зацепиться за очки.

Команда Моуринью испытывает заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» +1.5 с коэффициентом 2.50.