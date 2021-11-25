«Рома»
Парадокс, но «Рома», которая виделась однозначным фаворитом группы, пока не решила вопрос выхода в плей-офф. Команда Жозе Моуринью идет на 2 месте с 7 очками в активе.
И вполне очевидно, что в этом туре римляне могут решить свои проблемы. Нужно просто сыграть в свою силу, что с таким составом сделать не столь сложно.
В последнем матче своего чемпионата «Рома» добыла важнейшую победу. На выезде была обыграна «Дженоа» (0:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
К слову, в последнем матче дубль оформил молодой Феликс Афена-Гьян. 18-летний форвард наверняка получит свой шанс и в Лиге конференций.
«Заря»
В Лиге конференций луганчане порадовали лишь двумя победами над софийским ЦСКА. Причем именно после них команда Виктора Скрипника фактически возродила интригу в группе C.
В своем чемпионате «Заря» последний свой матч провела неудачно. Поражение от одного из аутсайдеров УПЛ «Львова» (2:1) вышло крайне досадным.
Более того, луганчане откатились с 3 на 5 место. В общем, нужна срочная реабилитация, но как ее добиться в Риме?!
В кадровом плане у украинцев все привычно. Давно травмирован основной страж ворот Никита Шевченко, а хавбек Владислав Кочергин сослан в молодежную команду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.17, на ничью за 7.50, а на «Зарю» — за 15.00.
Римляне явно превосходят соперника в классе, к тому же мотивированы побороться за лидерство в группе.
Команда Моуринью испытывает заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» +1.5 с коэффициентом 2.50.