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    «Заря» даст бой команде Моуринью?

    «Рома» — «Заря». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига конференций, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Заря»
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    Жозе Моуринью
    «Рома» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Рома» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 25 Ноября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Заря Заря
  • Луганск
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    Коэффициенты на матч Рома — Заря
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.90
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    Парадокс, но «Рома», которая виделась однозначным фаворитом группы, пока не решила вопрос выхода в плей-офф. Команда Жозе Моуринью идет на 2 месте с 7 очками в активе.

    И вполне очевидно, что в этом туре римляне могут решить свои проблемы. Нужно просто сыграть в свою силу, что с таким составом сделать не столь сложно.

    В последнем матче своего чемпионата «Рома» добыла важнейшую победу. На выезде была обыграна «Дженоа» (0:2).

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    К слову, в последнем матче дубль оформил молодой Феликс Афена-Гьян. 18-летний форвард наверняка получит свой шанс и в Лиге конференций.

    «Заря»

    В Лиге конференций луганчане порадовали лишь двумя победами над софийским ЦСКА. Причем именно после них команда Виктора Скрипника фактически возродила интригу в группе C.

    В своем чемпионате «Заря» последний свой матч провела неудачно. Поражение от одного из аутсайдеров УПЛ «Львова» (2:1) вышло крайне досадным.

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    • Более того, луганчане откатились с 3 на 5 место. В общем, нужна срочная реабилитация, но как ее добиться в Риме?!

    В кадровом плане у украинцев все привычно. Давно травмирован основной страж ворот Никита Шевченко, а хавбек Владислав Кочергин сослан в молодежную команду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.17, на ничью за 7.50, а на «Зарю» — за 15.00.

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    Римляне явно превосходят соперника в классе, к тому же мотивированы побороться за лидерство в группе.

    «Заря» сыграет вторым номером, и явно намеревается зацепиться за очки.

    Команда Моуринью испытывает заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» +1.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Рома» — «Заря»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Заря» даст бой команде Моуринью?
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