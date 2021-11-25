Испанский «Бетис» сыграет на своем поле против венгерского «Ференцвароша» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября в Севилье, начало — в 20:45 мск. «Бетис» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей. Сейчас в активе испанцев семь очков.

Команда Мануэля Пеллегрини хорошо провела первые три матча, а в четвертом туре с треском проиграла на выезде леверкузенскому «Байеру», пропустив четыре безответных мяча.

На своем поле «Бетис» сыграл вничью с «Байером» — 1:1. При этом сопернику пришлось отыгрываться.

«Бетис» потерпел три поражения и пропустил девять мячей в четырех предыдущих матчах.

«Ференцварош»

«Ференцварош» тем временем уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Венгерский клуб занимает последнее место в группе.

В четырех матчах «Ференцварош» не набрал ни одного очка.

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После поражений от «Байера» и «Бетиса» клуб из Будапешта дважды уступил шотландскому «Селтику».

«Ференцварош» пропускал не менее двух мячей в каждом из четырех предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Бетис» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Ференцвароша» за 13.75.

«Бетис» достаточно легко обыграл «Ференцварош» в гостях, а в домашнем матче так и вовсе не должно быть никаких проблем.

Ставка — победа «Бетиса» + тотал матча больше 2,5 за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Бетиса» в обоих таймах за 1.81.