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    Сможет ли «Бетис» разгромить «Ференцварош»?

    «Бетис» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.81) и ставки на Лигу Европы 25 ноября 2021 года

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    «Бетис» выиграл у «Ференцвароша» в гостях со счетом 3:1
    Испанский «Бетис» сыграет на своем поле против венгерского «Ференцвароша» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября в Севилье, начало — в 20:45 мск. «Бетис» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 25 Ноября 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 20:45 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    Коэффициенты на матч Бетис — Ференцварош
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» занимает второе место в группе после четырех сыгранных матчей. Сейчас в активе испанцев семь очков.

    Команда Мануэля Пеллегрини хорошо провела первые три матча, а в четвертом туре с треском проиграла на выезде леверкузенскому «Байеру», пропустив четыре безответных мяча.

    На своем поле «Бетис» сыграл вничью с «Байером» — 1:1. При этом сопернику пришлось отыгрываться.

    «Бетис» потерпел три поражения и пропустил девять мячей в четырех предыдущих матчах.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» тем временем уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Венгерский клуб занимает последнее место в группе.

    В четырех матчах «Ференцварош» не набрал ни одного очка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После поражений от «Байера» и «Бетиса» клуб из Будапешта дважды уступил шотландскому «Селтику».

    «Ференцварош» пропускал не менее двух мячей в каждом из четырех предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Бетис» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Ференцвароша» за 13.75.

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    «Бетис» достаточно легко обыграл «Ференцварош» в гостях, а в домашнем матче так и вовсе не должно быть никаких проблем.

    Ставка — победа «Бетиса» + тотал матча больше 2,5 за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Бетиса» в обоих таймах за 1.81.

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    «Бетис» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бетис» разгромить «Ференцварош»?
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