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    ЦСКА — «Химки». Прогноз (к. 1.99) и ставки на чемпионат России 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Химки»
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    Игорь Черевченко
    Встреча 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками» состоится 21 ноября. Матч на «ВЭБ Арене» начнётся в 14:00 мск. ЦСКА — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.35
  • 2
  • 6.50
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    ЦСКА

    Дома «армейцы» не проиграли в 4 последних встречах в Премьер-лиге (3 победы, 1 ничья) и пропустили на своем поле всего 3 мяча — это лучший результат в чемпионате.

    В конце октября подопечные Алексея Березуцкого победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ и в матче Кубка России одолели на выезде липецкий «Металлург» (2:0)

    Потом ЦСКА в чемпионате проиграл на выезде «Рубину» (0:1) и был разгромлен в гостевом матче с «Сочи» (1:4).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 14 туров ЦСКА с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 18-14, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного. Не сыграет Магнуссон и Гогуа.

    «Химки»

    В конце октября «Химки» разгромно уступили «Динамо» (1:4) , а через два дня клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко.

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  • 06/11/2021

    • Под руководством и.о тренера Игоря Ющенко химчане в Кубке России по пенальти одолели «Балтику» (0:0, 5:4) и в домашнем матче РПЛ поделили очки с «Уралом» (0:0).

    Перед международной паузой «Химки» крупно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:3), после чего появилась информация о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров РПЛ «Химки» с 12 очками на 15-м месте. Разница мячей 11-22, Глушаков забил 6 голов. Под вопросом Душан Стоинович.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Химок» — 6.20.

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    В прошлом сезоне ЦСКА победил в гостях 2:0 и сыграл дома вничью 2:2. В гостях «Химки» в этом розыгрыше РПЛ набрали лишь 33% очков, а в 71% выездных поединков потерпели поражение.

    «Химки» пропустили как минимум 3 гола в свои ворота в 5 из 6 предыдущих матчей в РПЛ на выезде. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в верховом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.97 и ТБ 2,5 за 1.89.

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    ЦСКА — «Химки»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Подстегнет ли «Химки» возвращение Черевченко на тренерский мостик?
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