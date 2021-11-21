ЦСКА
Дома «армейцы» не проиграли в 4 последних встречах в Премьер-лиге (3 победы, 1 ничья) и пропустили на своем поле всего 3 мяча — это лучший результат в чемпионате.
В конце октября подопечные Алексея Березуцкого победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ и в матче Кубка России одолели на выезде липецкий «Металлург» (2:0)
Потом ЦСКА в чемпионате проиграл на выезде «Рубину» (0:1) и был разгромлен в гостевом матче с «Сочи» (1:4).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 14 туров ЦСКА с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 18-14, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного.
«Химки»
В конце октября «Химки» разгромно уступили «Динамо» (1:4) , а через два дня клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко.
Под руководством и.о тренера Игоря Ющенко химчане в Кубке России по пенальти одолели «Балтику» (0:0, 5:4) и в домашнем матче РПЛ поделили очки с «Уралом» (0:0).
Перед международной паузой «Химки» крупно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:3), после чего появилась информация о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера.
После 14 туров РПЛ «Химки» с 12 очками на 15-м месте. Разница мячей 11-22, Глушаков забил 6 голов.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Химок» — 6.20.
В прошлом сезоне ЦСКА победил в гостях 2:0 и сыграл дома вничью 2:2. В гостях «Химки» в этом розыгрыше РПЛ набрали лишь 33% очков, а в 71% выездных поединков потерпели поражение.
«Химки» пропустили как минимум 3 гола в свои ворота в 5 из 6 предыдущих матчей в РПЛ на выезде. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок