Встреча 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками» состоится 21 ноября. Матч на «ВЭБ Арене» начнётся в 14:00 мск. ЦСКА — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Дома «армейцы» не проиграли в 4 последних встречах в Премьер-лиге (3 победы, 1 ничья) и пропустили на своем поле всего 3 мяча — это лучший результат в чемпионате.

В конце октября подопечные Алексея Березуцкого победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ и в матче Кубка России одолели на выезде липецкий «Металлург» (2:0)

Потом ЦСКА в чемпионате проиграл на выезде «Рубину» (0:1) и был разгромлен в гостевом матче с «Сочи» (1:4).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 14 туров ЦСКА с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 18-14, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного. Не сыграет Магнуссон и Гогуа.

«Химки»

В конце октября «Химки» разгромно уступили «Динамо» (1:4) , а через два дня клуб расстался с главным тренером Игорем Черевченко.

Под руководством и.о тренера Игоря Ющенко химчане в Кубке России по пенальти одолели «Балтику» (0:0, 5:4) и в домашнем матче РПЛ поделили очки с «Уралом» (0:0).

Перед международной паузой «Химки» крупно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» (0:3), после чего появилась информация о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Химки» с 12 очками на 15-м месте. Разница мячей 11-22, Глушаков забил 6 голов. Под вопросом Душан Стоинович.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Химок» — 6.20.

В прошлом сезоне ЦСКА победил в гостях 2:0 и сыграл дома вничью 2:2. В гостях «Химки» в этом розыгрыше РПЛ набрали лишь 33% очков, а в 71% выездных поединков потерпели поражение.

«Химки» пропустили как минимум 3 гола в свои ворота в 5 из 6 предыдущих матчей в РПЛ на выезде. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в верховом матче .