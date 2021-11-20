В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 18-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Барнсли». Поединок состоится 20 ноября и начнется в 18:00 по мск. «Фулхэм» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 17 туров он идет вторым, имея в активе 38 очков.

За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл 12 победных результатов, трижды уступил и две игры свел вничью, забил 44 гола, а пропустил только 14 мячей.

К данной встрече «дачники» подходят с серий из шести выигрышей подряд, где они пропустили только один гол. В минувшем туре состоялась минимальная победа над «Петерборо» со счетом 1:0.

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На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл шесть встреч из восьми при одном мировом исходе и одном фиаско.

«Барнсли»

«Барнсли», который в прошлом сезоне боролся за выход в АПЛ, в текущем первенстве с 11 набранными пунктами расположились в зоне вылета, на 23 позиции. От безопасной строки коллектив отстает на четыре очка.

«Шахтеры» в этом розыгрыше Чемпионшипа смогли разжиться всего лишь двумя викториями. Еще пять раз они играли вничью и потерпели десять поражений, разница мячей — 12:25.

У «красных» за последние девять матчей в активе числится только одна виктория, а остальные другие восемь игр они проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре дома от соседа по турнирке «Халла» — 0:2.

Вне родных стен «Барнсли» в этом первенстве еще не побеждал. Команда три раза сыграла вничью и потерпела пять неудач.

В Чемпионшипе-2019/20 «Барнсли» дважды одолел «Фулхэм» — 1:0 дома и 3:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.30.

На викторию «Барнсли» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.00.

У «Фулхэма» очень надежная защита, а аутсайдер имеет определенные проблемы в завершающей стадии. Поэтому вполне можно ожидать «сухой» виктории одного из лидеров над предпоследней командой.