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    «Дачники» «всухую» разобьют аутсайдера

    «Фулхэм» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Англии, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Барнсли»
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    «Фулхэм»
    В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 18-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Барнсли». Поединок состоится 20 ноября и начнется в 18:00 по мск. «Фулхэм» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 17 туров он идет вторым, имея в активе 38 очков.

    За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл 12 победных результатов, трижды уступил и две игры свел вничью, забил 44 гола, а пропустил только 14 мячей.

    К данной встрече «дачники» подходят с серий из шести выигрышей подряд, где они пропустили только один гол. В минувшем туре состоялась минимальная победа над «Петерборо» со счетом 1:0.

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    На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл шесть встреч из восьми при одном мировом исходе и одном фиаско.

    «Барнсли»

    «Барнсли», который в прошлом сезоне боролся за выход в АПЛ, в текущем первенстве с 11 набранными пунктами расположились в зоне вылета, на 23 позиции. От безопасной строки коллектив отстает на четыре очка.

    «Шахтеры» в этом розыгрыше Чемпионшипа смогли разжиться всего лишь двумя викториями. Еще пять раз они играли вничью и потерпели десять поражений, разница мячей — 12:25.

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    • У «красных» за последние девять матчей в активе числится только одна виктория, а остальные другие восемь игр они проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре дома от соседа по турнирке «Халла» — 0:2.

    Вне родных стен «Барнсли» в этом первенстве еще не побеждал. Команда три раза сыграла вничью и потерпела пять неудач.

    В Чемпионшипе-2019/20 «Барнсли» дважды одолел «Фулхэм» — 1:0 дома и 3:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Барнсли» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.00.

    У «Фулхэма» очень надежная защита, а аутсайдер имеет определенные проблемы в завершающей стадии. Поэтому вполне можно ожидать «сухой» виктории одного из лидеров над предпоследней командой.

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    «Фулхэм» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Дачники» «всухую» разобьют аутсайдера
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