16 ноября в Лургане, стадион «Морнвью Парк», сборная Северной Ирландии U21 примет сборную Мальты U21 в рамках поединка отборочного цикла на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Начало встречи в 22:30 мск. Северная Ирландия U21 — Мальта U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия U21

У хозяев на счету 6 очков после пяти сыгранных матчей. Они на 6 очков отстают от россиян, которым проиграли в октябре со счетом 0:1.

Ноябрьские сборы Северная Ирландия начала с разгромной победы над Литвой. В ворота соперника команда забила 4 безответных гола. Это самая крупная победа «зелено-белой армии» в этой квалификации.

Северная Ирландия имеет всего две победы. Ранее она минимально выиграла у Словакии. Однако по статистике у команды больше поражений.

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«Зелено-белые» проиграли два матча в октябре, уступив помимо России еще и Испании 0:3.

Мальта U21

Мальта очень резво начала квалификацию, разгромив Северную Ирландию 4:1. Однако после этого успешного матча у команды началась серия поражений.

Мальтийцы проиграли 4 встречи подряд, пропустив в общей сложности 17 голов за этот отрезок. Таким образом, по пропущенным голам команда опустилась в группе на последнее место.

Неудачная серия началась с разгрома от россиян со счетом 0:6. В матче с Литвой сборная Мальты проиграла 1:2. Затем были крупные поражения от Словакии (0:4) и Испании (0:5).

«Иоаниты» очень плохо играют в выездных матчах квалификационных раундов чемпионата Европы. У них 7 поражений подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что хозяева возьмут реванш. На их победу они предлагают 1.21, тогда как победа мальтийцев оценена котировкой 13.00. Ничья выставлена с коэффициентом 6.00.

Молодежка Мальты крайне неудачно выступает в гостевых матчах отборочного цикла чемпионата Европы. При этом команда Северной Ирландии будет иметь высокий уровень мотивации, чтобы поквитаться за выездной разгром и набрать очередные 3 очка, необходимые для борьбы за место в финальной части турнира.