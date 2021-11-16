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    Северная Ирландия U21 возьмет реванш

    Северная Ирландия U21 — Мальта U21. Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия U21 — Мальта U21
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    Итан Галбрейт
    16 ноября в Лургане, стадион «Морнвью Парк», сборная Северной Ирландии U21 примет сборную Мальты U21 в рамках поединка отборочного цикла на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Начало встречи в 22:30 мск. Северная Ирландия U21 — Мальта U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 16 Ноября 2021 года
    Северная Ирландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    •  Северная Ирландия U21 22:30 Мальта U21 Мальта U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.23
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  • 6.00
  • 2
  • 13.00
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    Северная Ирландия U21

    У хозяев на счету 6 очков после пяти сыгранных матчей. Они на 6 очков отстают от россиян, которым проиграли в октябре со счетом 0:1.

    Ноябрьские сборы Северная Ирландия начала с разгромной победы над Литвой. В ворота соперника команда забила 4 безответных гола. Это самая крупная победа «зелено-белой армии» в этой квалификации.

    Северная Ирландия имеет всего две победы. Ранее она минимально выиграла у Словакии. Однако по статистике у команды больше поражений.

    Все прогнозы на футбол

    «Зелено-белые» проиграли два матча в октябре, уступив помимо России еще и Испании 0:3.

    Мальта U21

    Мальта очень резво начала квалификацию, разгромив Северную Ирландию 4:1. Однако после этого успешного матча у команды началась серия поражений.

    Мальтийцы проиграли 4 встречи подряд, пропустив в общей сложности 17 голов за этот отрезок. Таким образом, по пропущенным голам команда опустилась в группе на последнее место.

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    • Неудачная серия началась с разгрома от россиян со счетом 0:6. В матче с Литвой сборная Мальты проиграла 1:2. Затем были крупные поражения от Словакии (0:4) и Испании (0:5).

    «Иоаниты» очень плохо играют в выездных матчах квалификационных раундов чемпионата Европы. У них 7 поражений подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что хозяева возьмут реванш. На их победу они предлагают 1.21, тогда как победа мальтийцев оценена котировкой 13.00. Ничья выставлена с коэффициентом 6.00.

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    Молодежка Мальты крайне неудачно выступает в гостевых матчах отборочного цикла чемпионата Европы. При этом команда Северной Ирландии будет иметь высокий уровень мотивации, чтобы поквитаться за выездной разгром и набрать очередные 3 очка, необходимые для борьбы за место в финальной части турнира.

    В последних четырех матчах сборная Мальты проигрывала, а общий тотал был больше 2.5. Поставить на двойной исход «П1 и ТБ 2.5» можно с коэффициентом 1.71.

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    Северная Ирландия U21 — Мальта U21: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Северная Ирландия U21 возьмет реванш
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