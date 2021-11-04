«Легия»
«Легия» продолжает удивлять. Поляки лидируют в группе С с 6 очками на счету. Тем не менее уже следующее поражение от «Наполи» лишит команду лидерства.
В прошлом туре «Легия» проиграла «неаполитанцам» 0:3, прервав свою 2-матчевую победную серию. Перед этим «Легия» с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Лестер» и «Спартак».
Последние результаты команды назвать хорошими нельзя. Она проиграла в пяти из шести поединков октября. В ее активе лишь одна победа над командой «Свит» в Кубке Польши (1:0).
После «Наполи» «Легия» проиграла «Пясту» 1:4 и «Погони» 0:2 в чемпионате страны.
«Наполи»
У «неаполитанцев» все отлично. Они продолжают лидировать в чемпионате и следующая победа в Лиге Европы выведет их на первое место в группе.
Напомним, что кроме победы над «Легией» у «Наполи» есть поражение от «Спартака» (2:3) и ничья с «Лестером» (2:2).
В прошлом месяце «адзурри» выиграли 5 из 6 поединков при одной ничье. Из последних результатов отметим 1:0 с «Салернитаной», 3:0 с «Болоньей» и 0:0 с «Ромой».
«Наполи» ни разу на семь выездных игр не потерпел поражения — 2 ничьи и 5 побед.
Прогноз и ставка
«Наполи» оценивают коэффициентом 1.44. На победу «Легии» букмекеры дают 7.10. Ничья выставлена с котировкой 5.00.
«Наполи» демонстрирует хорошие результаты,
«Наполи» вполне может победить и с форой. К примеру, можно использовать вариант со ставкой на фору -1.5 за 2.15.