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    «Наполи» снова одолеет «Легию»?

    «Легия» — «Наполи». Прогноз (к. 2.15) и ставки на футбол, Лига Европы, 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Легия» — «Наполи»
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    Лоренцо Инсинье
    В матче 4 тура групповой стадии Лиги Европы «Легия» примет «Наполи» на стадионе «Войска Польского». Игра состоится 4 ноября. Начало в 20:45 мск. «Легия» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 04 Ноября 2021 года
    Легия
  • Варшава
    •  Легия 20:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
    •

    «Легия»

    «Легия» продолжает удивлять. Поляки лидируют в группе С с 6 очками на счету. Тем не менее уже следующее поражение от «Наполи» лишит команду лидерства.

    В прошлом туре «Легия» проиграла «неаполитанцам» 0:3, прервав свою 2-матчевую победную серию. Перед этим «Легия» с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Лестер» и «Спартак».

    Последние результаты команды назвать хорошими нельзя. Она проиграла в пяти из шести поединков октября. В ее активе лишь одна победа над командой «Свит» в Кубке Польши (1:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После «Наполи» «Легия» проиграла «Пясту» 1:4 и «Погони» 0:2 в чемпионате страны.

    «Наполи»

    У «неаполитанцев» все отлично. Они продолжают лидировать в чемпионате и следующая победа в Лиге Европы выведет их на первое место в группе.

    Напомним, что кроме победы над «Легией» у «Наполи» есть поражение от «Спартака» (2:3) и ничья с «Лестером» (2:2).

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    • В прошлом месяце «адзурри» выиграли 5 из 6 поединков при одной ничье. Из последних результатов отметим 1:0 с «Салернитаной», 3:0 с «Болоньей» и 0:0 с «Ромой».

    «Наполи» ни разу на семь выездных игр не потерпел поражения — 2 ничьи и 5 побед.

    Прогноз и ставка

    «Наполи» оценивают коэффициентом 1.44. На победу «Легии» букмекеры дают 7.10. Ничья выставлена с котировкой 5.00.

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    «Наполи» демонстрирует хорошие результаты, особенно в выездных поединках. Для команды Лучано Спаллетти очень важно набрать 3 очка и судя по прошлому результату матча с «Легией», у нее это должно получиться.

    «Наполи» вполне может победить и с форой. К примеру, можно использовать вариант со ставкой на фору -1.5 за 2.15.

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    «Легия» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» снова одолеет «Легию»?
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