В матче 4 тура групповой стадии Лиги Европы «Легия» примет «Наполи» на стадионе «Войска Польского». Игра состоится 4 ноября. Начало в 20:45 мск. «Легия» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

«Легия» продолжает удивлять. Поляки лидируют в группе С с 6 очками на счету. Тем не менее уже следующее поражение от «Наполи» лишит команду лидерства.

В прошлом туре «Легия» проиграла «неаполитанцам» 0:3, прервав свою 2-матчевую победную серию. Перед этим «Легия» с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Лестер» и «Спартак».

Последние результаты команды назвать хорошими нельзя. Она проиграла в пяти из шести поединков октября. В ее активе лишь одна победа над командой «Свит» в Кубке Польши (1:0).

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После «Наполи» «Легия» проиграла «Пясту» 1:4 и «Погони» 0:2 в чемпионате страны.

«Наполи»

У «неаполитанцев» все отлично. Они продолжают лидировать в чемпионате и следующая победа в Лиге Европы выведет их на первое место в группе.

Напомним, что кроме победы над «Легией» у «Наполи» есть поражение от «Спартака» (2:3) и ничья с «Лестером» (2:2).

В прошлом месяце «адзурри» выиграли 5 из 6 поединков при одной ничье. Из последних результатов отметим 1:0 с «Салернитаной», 3:0 с «Болоньей» и 0:0 с «Ромой».

«Наполи» ни разу на семь выездных игр не потерпел поражения — 2 ничьи и 5 побед.

Прогноз и ставка

«Наполи» оценивают коэффициентом 1.44. На победу «Легии» букмекеры дают 7.10. Ничья выставлена с котировкой 5.00.

«Наполи» демонстрирует хорошие результаты, особенно в выездных поединках . Для команды Лучано Спаллетти очень важно набрать 3 очка и судя по прошлому результату матча с «Легией», у нее это должно получиться.

«Наполи» вполне может победить и с форой. К примеру, можно использовать вариант со ставкой на фору -1.5 за 2.15.