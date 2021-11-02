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    «Севилья» сразу возьмет в оборот «догов»?

    «Севилья» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2021 года

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    Оливер Торрес
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 02 Ноября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Лилль Лилль
  • Лига чемпионов. Группа G
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» в Лиге чемпионов борется за 2 место в группе. Пока получается: испанцы как раз находятся на 2 месте.

    Правда, лишь три набранных очка по итогам трех туров — не самый веселый показатель. Причем отрыв от преследователей минимальный.

    В последнем матче своего чемпионата «Севилья» выиграла. Дома команда не оставила шансов «Осасуне» (2:0).

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    Не обошлось в команде без травмированных. Хавбек Папу Гомес имеет мышечную травму, такая же проблема у защитника Карима Рекика.

    «Лилль»

    Действующий чемпион Франции пока не блещет яркой и результативной игрой. Причем это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги 1.

    Лишь один забитый мяч в трех матчах группового этапа — такой слабенький улов «догов». Более того, дома с «Севильей» команда расписала лишь сухую ничью.

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    • «Лилль» в чемпионате Франции занимает лишь 11 место. В последнем туре команда с боем уступила ПСЖ (2:1).

    «Доги» не выигрывают уже почти месяц. Так что психологически французам придется чрезвычайно непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.72, на ничью за 3.66, а на «Лилль» — за 5.80.

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    Севильцы смотрятся мощнее, к тому же играют дома.

    «Лилль» давно не побеждал, да и с атакой у команды не ладится.

    Хозяева визуально превосходят французов, и наверняка возьмут три очка в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» в 1 тайме с коэффициентом 2.29.

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    «Севилья» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» сразу возьмет в оборот «догов»?
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