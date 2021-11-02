«Севилья» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» в Лиге чемпионов борется за 2 место в группе. Пока получается: испанцы как раз находятся на 2 месте.

Правда, лишь три набранных очка по итогам трех туров — не самый веселый показатель. Причем отрыв от преследователей минимальный.

В последнем матче своего чемпионата «Севилья» выиграла. Дома команда не оставила шансов «Осасуне» (2:0).

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Не обошлось в команде без травмированных. Хавбек Папу Гомес имеет мышечную травму, такая же проблема у защитника Карима Рекика.

«Лилль»

Действующий чемпион Франции пока не блещет яркой и результативной игрой. Причем это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги 1.

Лишь один забитый мяч в трех матчах группового этапа — такой слабенький улов «догов». Более того, дома с «Севильей» команда расписала лишь сухую ничью.

«Лилль» в чемпионате Франции занимает лишь 11 место. В последнем туре команда с боем уступила ПСЖ (2:1).

«Доги» не выигрывают уже почти месяц. Так что психологически французам придется чрезвычайно непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.72, на ничью за 3.66, а на «Лилль» — за 5.80.

Севильцы смотрятся мощнее , к тому же играют дома.

«Лилль» давно не побеждал, да и с атакой у команды не ладится.

Хозяева визуально превосходят французов, и наверняка возьмут три очка в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» в 1 тайме с коэффициентом 2.29.