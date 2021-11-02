«Севилья»
«Севилья» в Лиге чемпионов борется за 2 место в группе. Пока получается: испанцы как раз находятся на 2 месте.
Правда, лишь три набранных очка по итогам трех туров — не самый веселый показатель. Причем отрыв от преследователей минимальный.
В последнем матче своего чемпионата «Севилья» выиграла. Дома команда не оставила шансов «Осасуне» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не обошлось в команде без травмированных. Хавбек Папу Гомес имеет мышечную травму, такая же проблема у защитника Карима Рекика.
«Лилль»
Действующий чемпион Франции пока не блещет яркой и результативной игрой. Причем это касается как Лиги чемпионов, так и Лиги 1.
Лишь один забитый мяч в трех матчах группового этапа — такой слабенький улов «догов». Более того, дома с «Севильей» команда расписала лишь сухую ничью.
«Лилль» в чемпионате Франции занимает лишь 11 место. В последнем туре команда с боем уступила ПСЖ (2:1).
«Доги» не выигрывают уже почти месяц. Так что психологически французам придется чрезвычайно непросто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.72, на ничью за 3.66, а на «Лилль» — за 5.80.
«Лилль» давно не побеждал, да и с атакой у команды не ладится.
Хозяева визуально превосходят французов, и наверняка возьмут три очка в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» в 1 тайме с коэффициентом 2.29.