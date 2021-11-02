Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальмё» (Швеция) и «Челси» (Англия) в квартете H состоится 2 ноября. Матч пройдет на арене «Эледа» в Мальме и начнется в 20:45 мск. «Мальме» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

Команда дважды участвовала на групповой стадии ЛЧ и оба раза финишировала на последнем месте. На последнем месте в квартете «Мальме» и сейчас.

Шведы проиграли все три матча с общим счетом 0:11, уступив дома «Ювентусу» (0:3) в первом туре, на выезде «Зениту» (0:4) во втором, и проиграв первый матч с «Челси» (0:4).

После разгрома в Лондоне «Мальме» в шведской Высшей лиге сыграл вничью 1:1 c «Варбергом» в гостях, дома одолел АИК (1:0) и на выезде победил «Сириус» (3:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Швеции «Мальме» с 51 очком после 26 матчей занимает первое место. Разница мячей 53-28. Не сыграет Феликс Беиймо, под вопросом Оскар Левицки.

«Челси»

В 4 из 6 предыдущих выступлений в ЛЧ команда выходила в плей-офф с 1-го места в квартете. В данный момент «Челси» с 6 очками идет на втором месте в квартете.

Лондонцы стартовали в ЛЧ с минимальной домашней победы над «Зенитом» (1:0), а во втором туре в Турине уступили «Ювентусу» (0:1). Домашний разгром «Мальме» улучшил разницу мячей.

В последних матчах подопечные Тухеля по пенальти прошли «Саутгемптон» в Кубке лиги (1:1, 4:3), а в АПЛ разгромили дома «Норвич» (7:0) и крупно обыграли «Ньюкасл» (3:0) на выезде.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 10 туров «Челси» с 25 очками возглавляет таблицу АПЛ, разница мячей 26-3. Не сыграют Лукаку, Вернер и Ковачич, под вопросом Маунт и Пулишич.

Прогноз и ставка

На победу «Мальме» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.00, на ничью в основное время — 7.00, а на победу «Челси» — 1.21.

На своем поле «Мальмё» в ЛЧ не уступил в 8 из 9 предыдущих игр (5 побед, 3 ничьи). Лондонцы в гостях не уступили в 4 из 5 предыдущих матчей в ЛЧ (3 победы, 1 ничья).

У «Челси» 4 победы в 5 последних матчах в ЛЧ, причем во всех победных поединках команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Прогнозируем сухую победу «Челси» .