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    Победит ли «Челси» в Швеции без Лукаку и Вернера?

    «Мальме» — «Челси». Прогноз (к. 1.86) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2021 года

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    «Челси»
    Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальмё» (Швеция) и «Челси» (Англия) в квартете H состоится 2 ноября. Матч пройдет на арене «Эледа» в Мальме и начнется в 20:45 мск. «Мальме» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Ноября 2021 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:45 Челси Челси
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    Коэффициенты на матч
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    «Мальме»

    Команда дважды участвовала на групповой стадии ЛЧ и оба раза финишировала на последнем месте. На последнем месте в квартете «Мальме» и сейчас.

    Шведы проиграли все три матча с общим счетом 0:11, уступив дома «Ювентусу» (0:3) в первом туре, на выезде «Зениту» (0:4) во втором, и проиграв первый матч с «Челси» (0:4).

    После разгрома в Лондоне «Мальме» в шведской Высшей лиге сыграл вничью 1:1 c «Варбергом» в гостях, дома одолел АИК (1:0) и на выезде победил «Сириус» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Швеции «Мальме» с 51 очком после 26 матчей занимает первое место. Разница мячей 53-28. Не сыграет Феликс Беиймо, под вопросом Оскар Левицки.

    «Челси»

    В 4 из 6 предыдущих выступлений в ЛЧ команда выходила в плей-офф с 1-го места в квартете. В данный момент «Челси» с 6 очками идет на втором месте в квартете.

  • «Челси» не заметил потерь Лукаку и Вернера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Мальме»
  • 21/10/2021

    • Лондонцы стартовали в ЛЧ с минимальной домашней победы над «Зенитом» (1:0), а во втором туре в Турине уступили «Ювентусу» (0:1). Домашний разгром «Мальме» улучшил разницу мячей.

    В последних матчах подопечные Тухеля по пенальти прошли «Саутгемптон» в Кубке лиги (1:1, 4:3), а в АПЛ разгромили дома «Норвич» (7:0) и крупно обыграли «Ньюкасл» (3:0) на выезде.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 10 туров «Челси» с 25 очками возглавляет таблицу АПЛ, разница мячей 26-3. Не сыграют Лукаку, Вернер и Ковачич, под вопросом Маунт и Пулишич.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мальме» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.00, на ничью в основное время — 7.00, а на победу «Челси» — 1.21.

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    На своем поле «Мальмё» в ЛЧ не уступил в 8 из 9 предыдущих игр (5 побед, 3 ничьи). Лондонцы в гостях не уступили в 4 из 5 предыдущих матчей в ЛЧ (3 победы, 1 ничья).

    У «Челси» 4 победы в 5 последних матчах в ЛЧ, причем во всех победных поединках команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности. Прогнозируемсухую победу «Челси».

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.50.

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    «Мальме» — «Челси»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. Победит ли «Челси» в Швеции без Лукаку и Вернера?
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