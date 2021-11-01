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    Порадуют ли команды хотя бы парой забитых мячей?

    «Хальмстад» — АИК. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Швеции, 1 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хальмстад» — АИК
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    АИК
    В рамках 26-го тура шведского Аллсвенскан «Хальмстад» на своем поле сыграет против стокгольмского АИКа. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 21:00 по мск. «Хальмстад» — АИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хальмстад»

    «Хальмстаду» еще предстоит отстаивать свое место в элите. За пять туров до конца от идет в зоне переходных матчей, значительно опережая прямой вылет, а от безопасной строки отстает всего на пункт.

    «Сине-белые» в отрезке последних шести матчей первенства потерпели только одно поражение. Также они еще одну игру в этом отрезке выиграли и аж четыре поединка свели вничью.

    Так в минувшем туре «Хальмстад» на своем поле не смог одолеть уже почти вылетевший «Эрубру», сыграв 1:1, а игровым днем ранее коллектив на выезде смог переиграть середняка «Хеккен» — 3:2.

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    На своей территории хальмстадцы в текущем чемпионате проиграли только раз, еще дважды они победили и аж девять раз играли вничью, забили девять мячей, а пропустили на гол меньше.

    АИК

    АИК еще не теряет надежды завоевать золотые медали шведского первенства. Сейчас он делит третье место с «Юргорденом», уступая лидеру четыре балла, но имеет одну игру в запасе.

    Столичный коллектив неудачно проводит финишный отрезок чемпионата. За последние пять встреч он потерпел аж три фиаско и два раза он смог выиграть. Причем все поражения были гостевыми.

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  • 29/10/2021

    • В минувшем туре Аллсвенскан стокгольмцы потерпели гостевое поражение от первого «Мальме» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они дома переиграли с таким же результатом «Норрчепинг», находящийся в первой семерке турнирки.

    Вне родных стен АИК в текущем первенстве выступает слабо, как для претендента на золото, проиграв шесть игр из 12 при трех выигрышах и трех мировых исходах.

    АИК выиграл у «Хальмстада» в шести последних очных встречах. В первом круге стокгольмцы победили дома 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АИКа предлагают — 2.48.

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    На викторию «Хальмстада» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.18.

    Так как в этом матче ничья мало кого устроит, то от обоих команд стоит ждать больше активных действий в атаке, что и должно вылиться хотя бы в пару забитых мячей.

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    «Хальмстад» — АИК: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на футбол. Порадуют ли команды хотя бы парой забитых мячей?
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