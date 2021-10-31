В воскресенье, 31 октября, в рамках 12-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» в родных стенах сразится с «Нантом». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Монпелье» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

С 13 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на 13 месте в турнирной таблице французской Лиги 1, оторвавшись на семь баллов от опасной зоны.

«Паладины» за 12 проведенных встреч по четыре раза проигрывали и играли вничью, а также добыли три виктории, забили 18 мячей, а пропустили на гол больше.

За последние шесть игр первенства у коллектив числится всего одна победа. Еще в этот период он трижды расписывал мировые и два матча проиграв, один из них в прошлом туре в гостях «Монако» — 1:3.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем чемпионате Франции «Монпелье» в родных стенах потерпел только одно фиаско при трех выигрышах и двух ничейных результатах.

«Нант»

У «Нанта» на счету находится на четыре очка больше, чем у предстоящего противника, и он идет на седьмой строке в турнирки Лиги 1 с отставание в балл от шестой еврокубковой позиции.

За всю турнирную дистанцию «канарейки» смогли добыть пять викторий, четыре раза они уступали и дважды делили очки со своими оппонентами, разница мячей — 16:12.

Все прогнозы на Лигу 1

За последние четыре игры коллектив потерпел только одну неудачу, еще раз он сыграл вничью и добился четырех выигрышей, один из которых был в прошлом туре дома над «Клермоном» со счетом 2:1.

В пяти выездных поединках текущего чемпионата Франции «Нант» добыл всего одну викторию, дважды сыграл вничью и столько же раз уступил.

В минувшем сезоне «Монпелье» в играх с «Нантом» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Монпелье» — «Нант»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монпелье» — 2.35, победа «Нанта» — 3.08, ничья — 3.62.

«Монпелье» в последнее время на своем поле неважно играет против «Нанта», не выигрывая у него еже на протяжении пяти игр. Однако сейчас ожидаем, что «паладины» прервут эту неудачную серию, победив на этот раз.