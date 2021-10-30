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    «Севилья» продолжит побеждать «Осасуну»

    «Севилья» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.82) и ставка на матч чемпионата Испании 30 октября 2021 года

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    «Севилья»
    В субботу 30 октября, «Севилья» будет принимать на своем поле «Осасуну» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 17:15 мск. «Севилья» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 17:15 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» не уступила в 9 из 10 поединков этого сезона в Примере (6 побед, 3 ничьи). В родных стенах клуб выступает очень уверенно: в 6 последних матчах в Ла Лиге команда побеждала.

    В середине октября андалузцы на выезде обыграли «Сельту» (1:0) в Примере, после чего в гостях разошлись миром с «Лиллем» (0:0) в Лиге чемпионов.

    В последних матчах севильцы дома победили «Леванте» (5:3), после чего на выезде поделили очки с «Мальоркой» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Севилья» с 21 очком идет на 10-м месте, имея матч в запасе. Разница мячей 17-7, Эрик Ламела забил 4 гола. Под вопросом участие Гомеса, Рекика и Эн-Несири.

    «Осасуна»

    «Осасуна» продлила свою серию без поражений в Примере до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). Подопечные Хагобы Аррасате не проигрывали в 5 последних выездных матчах в чемпионате Испании (4 победы, 1 ничья).

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    • В начале октября «Осасуна» дома вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0), после чего на выезде одолела на последних минутах «Вильярреал» (2:1).

    В последних матчах «Осасуна» упустила домашнюю победу над «Гранадой» (1:1) и на выезде выстояла против мадридского «Реала» — 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 11 туров Примеры «Осасуна» с 19 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 14-13, Чими Авила забил 2 мяча. Не сыграет Аридан Эрнандес.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севилье» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Осасуна» — 6.60.

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    В прошлом сезоне «Севилья» победила дома со счетом 1:0, и добилась победы на выезде со счетом 2:0.

    Севильцы выигрывали у предстоящего соперника в 8 последних личных встречах на своём поле в Ла Лиге. Прогнозируем, что «Севилья» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.62 и ТМ 2,5 за 1.73.

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    «Севилья» — «Осасуна»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» продолжит побеждать «Осасуну»
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