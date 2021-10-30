В субботу 30 октября, «Севилья» будет принимать на своем поле «Осасуну» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Рамон Санчес Писхуан» начнется в 17:15 мск. «Севилья» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» не уступила в 9 из 10 поединков этого сезона в Примере (6 побед, 3 ничьи). В родных стенах клуб выступает очень уверенно: в 6 последних матчах в Ла Лиге команда побеждала.

В середине октября андалузцы на выезде обыграли «Сельту» (1:0) в Примере, после чего в гостях разошлись миром с «Лиллем» (0:0) в Лиге чемпионов.

В последних матчах севильцы дома победили «Леванте» (5:3), после чего на выезде поделили очки с «Мальоркой» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Севилья» с 21 очком идет на 10-м месте, имея матч в запасе. Разница мячей 17-7, Эрик Ламела забил 4 гола. Под вопросом участие Гомеса, Рекика и Эн-Несири.

«Осасуна»

«Осасуна» продлила свою серию без поражений в Примере до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). Подопечные Хагобы Аррасате не проигрывали в 5 последних выездных матчах в чемпионате Испании (4 победы, 1 ничья).

В начале октября «Осасуна» дома вырвала победу у «Райо Вальекано» (1:0), после чего на выезде одолела на последних минутах «Вильярреал» (2:1).

В последних матчах «Осасуна» упустила домашнюю победу над «Гранадой» (1:1) и на выезде выстояла против мадридского «Реала» — 0:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 11 туров Примеры «Осасуна» с 19 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 14-13, Чими Авила забил 2 мяча. Не сыграет Аридан Эрнандес.

Прогноз и ставка

На победу «Севилье» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Осасуна» — 6.60.

В прошлом сезоне «Севилья» победила дома со счетом 1:0, и добилась победы на выезде со счетом 2:0.

Севильцы выигрывали у предстоящего соперника в 8 последних личных встречах на своём поле в Ла Лиге. Прогнозируем, что «Севилья» не проиграет .