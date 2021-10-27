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    Грозненцы победят «Ротор» в Волгограде

    «Ротор» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Кубок России, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Ахмат»
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    Футболист «Ахмата»
    27 октября в третьем туре группового этапа Кубка России в Волгограде местный клуб «Ротор» сыграет против грозненского «Ахмата». Начало игры намечено на 17:30 по мск. «Ротор» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 7 27 Октября 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 17:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Ротор»

    «Ротор» данный розыгрыш Кубка России начал сразу же с группового раунде, где провел один матч, обыграв в нем на выезде московский «Кайрат» со счетом 3:0.

    Этот сезон волгоградский коллектив проводит в первой российской лиги, где выступает крайне неудачно, находясь там аж на 13 строке, сильно отстав даже от зоны плей-офф.

    Сейчас же у «волжан» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они потерпели одно фиаско и аж пять игр завершили мировыми исходами. Последний раз они побеждали еще в конце сентября, обыграв тогда дома 1:0 КАМАЗ.

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    На прошедших выходных «Ротор» на своем поле расписал мировую с владикавказской «Аланией» со счетом 0:0, а немного ранее поделил очки со «Спартаком-2» в Москве, сыграв 1:1.

    «Ахмат»

    «Ахмат», который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка России, в текущем розыгрыше также провел одну игру на групповой стадии, выиграв у «Кайрата» тоже 3:0.

    В турнирной таблице РПЛ грозненский клуб после 12 туров разместился на десятой позиции, но от опасной зоны оторвался всего лишь на три пункта.

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  • 24/10/2021

    • К данной игре чеченский коллектив подходит после домашней виктории над «Уралом» со счетом 1:0. А перед эти он потерпел два фиаско подряд, уступив дома 0:1 «Спартаку» и в гостях 0:2 «Химкам».

    В прошлом сезоне в рамках РПЛ эти команды обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Ротора» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.60.

    Учитывая неважное состояние «Ротора», в этом поединке ставим на викторию «Ахмата», которому для выхода в следующий раунд надо побеждать в основное время, а не дотягивать до пенальти.

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    «Ротор» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Грозненцы победят «Ротор» в Волгограде
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