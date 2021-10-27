27 октября в третьем туре группового этапа Кубка России в Волгограде местный клуб «Ротор» сыграет против грозненского «Ахмата». Начало игры намечено на 17:30 по мск. «Ротор» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

«Ротор» данный розыгрыш Кубка России начал сразу же с группового раунде, где провел один матч, обыграв в нем на выезде московский «Кайрат» со счетом 3:0.

Этот сезон волгоградский коллектив проводит в первой российской лиги, где выступает крайне неудачно, находясь там аж на 13 строке, сильно отстав даже от зоны плей-офф.

Сейчас же у «волжан» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они потерпели одно фиаско и аж пять игр завершили мировыми исходами. Последний раз они побеждали еще в конце сентября, обыграв тогда дома 1:0 КАМАЗ.

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На прошедших выходных «Ротор» на своем поле расписал мировую с владикавказской «Аланией» со счетом 0:0, а немного ранее поделил очки со «Спартаком-2» в Москве, сыграв 1:1.

«Ахмат»

«Ахмат», который в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка России, в текущем розыгрыше также провел одну игру на групповой стадии, выиграв у «Кайрата» тоже 3:0.

В турнирной таблице РПЛ грозненский клуб после 12 туров разместился на десятой позиции, но от опасной зоны оторвался всего лишь на три пункта.

К данной игре чеченский коллектив подходит после домашней виктории над «Уралом» со счетом 1:0. А перед эти он потерпел два фиаско подряд, уступив дома 0:1 «Спартаку» и в гостях 0:2 «Химкам».

В прошлом сезоне в рамках РПЛ эти команды обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 1:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают — 1.83.

На викторию «Ротора» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.60.

Учитывая неважное состояние «Ротора», в этом поединке ставим на викторию «Ахмата», которому для выхода в следующий раунд надо побеждать в основное время, а не дотягивать до пенальти.