Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Эмполи» в рамках десятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Эмполи» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» после девяти туров находится на десятом месте в турнирной таблице Серии А. В активе хозяев сейчас 12 очков.

Очевидно, что старт «Эмполи» в новом сезоне можно считать успешным. Команда показала, что способна сохранить место в элитном дивизионе.

В предыдущем туре команда Аурелио Андреаццоли одержала гостевую победу над «Салернитаной» со счетом 4:2. Это была неплохая реакция на недавние поражения от «Ромы» и «Аталанты».

При этом интересно, что «Эмполи» пока что гораздо чаще набирает очки в гостях . В пяти домашних матчах команда потерпела четыре поражения.

«Интер»

Тем временем «Интер» занимает третью строчку. Отставание от «Наполи» и «Милана» составляет уже семь очков.

В четырех предыдущих матчах Серии А миланский клуб одержал только одну победу. В начале месяца команда Симоне Индзаги с трудом выиграла на выезде у «Сассуоло».

Потом было пораженеи от «Лацио» и ничья с «Ювентусом». В домашнем матче со «Старой синьорой» «Интер» пропустил ответный гол за несколько минут до финального свистка.

Все прогнозы на Серию А

«Интер» потерпел только одно поражение в пяти гостевых матчах чемпионата Италии.

Прогноз и ставка

На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Интера» — за 1.51.

Если «Интер» сыграет так же, как в недавней встрече с «Юве», то обязательно наберет три очка в предстоящем матче. Хотя перепады в игре команды в последнее время настораживают. Именно по этой причине команда Индзаги позволила «Наполи» и «Милану» уйти в отрыв.

Ставка — победа «Интера» + тотал больше 2,5 за 1.97. Хозяева свой гол, скорее всего, тоже забьют.