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    Сможет ли «Интер» набрать три очка на поле «Эмполи»?

    «Эмполи» — «Интер». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Италии 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Эмполи» в рамках десятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Эмполи» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.75
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Эмполи»

    «Эмполи» после девяти туров находится на десятом месте в турнирной таблице Серии А. В активе хозяев сейчас 12 очков.

    Очевидно, что старт «Эмполи» в новом сезоне можно считать успешным. Команда показала, что способна сохранить место в элитном дивизионе.

    В предыдущем туре команда Аурелио Андреаццоли одержала гостевую победу над «Салернитаной» со счетом 4:2. Это была неплохая реакция на недавние поражения от «Ромы» и «Аталанты».

    При этом интересно, что «Эмполи» пока что гораздо чаще набирает очки в гостях. В пяти домашних матчах команда потерпела четыре поражения.

    «Интер»

    Тем временем «Интер» занимает третью строчку. Отставание от «Наполи» и «Милана» составляет уже семь очков.

    В четырех предыдущих матчах Серии А миланский клуб одержал только одну победу. В начале месяца команда Симоне Индзаги с трудом выиграла на выезде у «Сассуоло».

    Потом было пораженеи от «Лацио» и ничья с «Ювентусом». В домашнем матче со «Старой синьорой» «Интер» пропустил ответный гол за несколько минут до финального свистка.

    Все прогнозы на Серию А

    «Интер» потерпел только одно поражение в пяти гостевых матчах чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Интера» — за 1.51.

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    Если «Интер» сыграет так же, как в недавней встрече с «Юве», то обязательно наберет три очка в предстоящем матче. Хотя перепады в игре команды в последнее время настораживают. Именно по этой причине команда Индзаги позволила «Наполи» и «Милану» уйти в отрыв.

    Ставка — победа «Интера» + тотал больше 2,5 за 1.97. Хозяева свой гол, скорее всего, тоже забьют.

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    «Эмполи» — «Интер»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интер» набрать три очка на поле «Эмполи»?
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