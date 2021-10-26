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    Ставка в пользу «Милана» с учетом тотала

    «Милан» — «Торино». Прогноз (к. 2.33) и ставки на футбол, Серия А, 26 октября 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    В матче 10 тура итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Торино» на домашнем поле стадиона «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2021 года
    Милан
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    •  Милан 21:45 Торино Торино
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.10
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    «Милан»

    «Милан» сохраняет второе место в таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли имеет те же 25 очков, что и «Наполи». За 9 туров «дьяволы» набрали 8 побед и раз сыграли вничью.

    Если в ЛЧ «россонери» не везет, то в Серии А у них полный порядок. После ничьи с «Ювентусом» (1:1) хозяева выиграли 5 поединков подряд.

    «Красно-черные» начали серию с побед над «Специей» (2:1) и «Венецией» (2:0). В последних играх «Милан» побеждал «Верону» (3:2), «Аталанту» (3:2) и «Болонью» (4:2).

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    Травмированы Майк Маньян, Самуэль Кастильехо и Алессандро Флоренци. Под вопросом Тео Эрнандес, Анте Ребич, Пьетро Пеллегри, Франк Кесси и Брахим Диас.

    «Торино»

    «Быки» идут на 12 позиции в таблице. У них 11 очков, 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения в 9 турах.

    В прошлом туре «Торино» на своем поле выиграл у «Дженоа» со счетом 3:2. Этот результат позволил гостям выиграть впервые за 5 туров.

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    • Ранее они проиграли «Наполи» и «Ювентусу» с одинаковым счетом 0:1. Также у бордовых были зафиксированы мировые с «Венецией» и «Лацио». Результат в обоих случаях был 1:1.

    Марко Пьяца, Роландо Мандрагора и Симоне Верди — те, кто пропустит матч у «Торино».

    Прогноз и ставка

    «Милан» — фаворит матча за 1.58. На «Торино» выставлен коэффициент 6.20. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентом 4.20.

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    В прошлом туре «Милану» пришлось повозиться с «Болоньей» и если бы не удаление у соперника, то, возможно, победить бы не удалось. Тем не менее результат виден, «россонери» выиграли 5 последних встреч в турнире. «Торино» же явно не готов к стычкам с серьезным оппонентом. Матчи с «Наполи» и «Ювентусом» тому подтверждение.

    Мы ставим на «Милан», при этом хотим учесть и тотал. В четырех играх с участием хозяев забивалось как минимум 3 мяча. Ставка — победа «Милана» и ТБ 2.5 за 2.33.

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    «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. Ставка в пользу «Милана» с учетом тотала
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