«Севилья» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 октября на «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 15:00 мск. «Севилья» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» после восьми сыгранных матчей занимает четвертое место.

Клуб проигрывает третьему «Реалу» по разнице мячей, второй «Осасуне» на один балл, а лидеру «Сосьедаду» — на три очка.

При этом у команда Хулена Лопетеги есть еще игра в запасе. Андалузцы на старте выдали серию из шести матчей без поражений, но затем проиграли «Гранаде» — единственное пока что поражение в текущем сезоне.

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В Лиге чемпионов «рохибланкос» занимают на вторую позицию в своей группе с тремя очками, отставая на четыре балла от «Зальцбурга».

«Леванте»

Прошлый розыгрыш Примеры «Леванте» завершил во второй половине турнирной таблицы, но борьбу за выживание на финише не вел, так как имел хороший очковый запас перед ней.

В текущем же испанском первенстве «лягушки» пока идут на вылет, имея в своей копилке только пять баллов, однако от безопасной строки отстают всего на два пункта.

В текущем первенстве клуб из Валенсии еще не побеждал, пять раз сыграв вничью и столько же раз проиграв. Последний на сегодня балл был набран в прошлом туре против «Хетафе» (0:0).

Сейчас у «Леванте» 17-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры, где девять встреч клуб проиграл. Последний раз «лягушки» выигрывали аж в середине апреля, одолев тогда «Эйбар» 1:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет три или больше голов за 2,30.