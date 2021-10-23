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    «Ман Сити» снова потеряет очки на поле «Брайтона»?

    «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Англии 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Манчестер Сити»
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    «Ман Сити» в четырех гостевых матчах АПЛ одержал только две победы
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 19:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.80
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  • 1.40
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» можно смело назвать главным открытием сезона в АПЛ. После восьми туров этот скромный клуб находится на четвертом месте, отставая от «Манчестер Сити» лишь на два очка.

    В текущем чемпионате «Брайтон» до сих пор потерпел только одно поражение. Но дело не только в результатах. По игре команда Грэма Поттера выглядит заметно лучше, чем, например, «Тоттенхэм» или «Арсенал».

    К слову, «Арсенал» не так давно с трудом выстоял на поле «Брайтона». Матч завершился вничью 0:0, и «канониры» были очень довольны таким исходом.

    «Брайтон» в четырех домашних матчах набрал семь очков.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем занимает третью строчку, впереди только «Челси» и «Ливерпуль».

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    • Ранее на этой неделе команда Пепа Гвардиоды разгромила на выезде бельгийский «Брюгге» (5:1) в матче Лиги чемпионов. «Ман Сити», как обычно, в полном порядке.

    Перед этим же «горожане» без особых усилий выиграли на своем поле у «Бернли» (2:0).

    «Ман Сити» в четырех гостевых матчах одержал только две победы. При этом действующий чемпион в рамках АПЛ еще ни разу не забивал вдали от дома больше двух мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    В предстоящем матче Гвардиола не сможет рассчитывать только на Бенжамена Менди и Феррана Торреса. Все остальные готовы играть.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Манчестер Сити» — за 1.45.

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    В прошлом сезоне «Ман Сити» проиграл на поле «Брайтона» со счетом 2:3, а дома одержал непростую победу — 1:0.

    Скорее всего, в предстоящем матче команде Гвардиолы будет еще сложнее, соперник находится в отличной форме.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.56.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Брайтана» больше 1,0 за 3.60. Эта команда способна удивить даже такого монстра, как «Манчестер Сити».

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    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» снова потеряет очки на поле «Брайтона»?
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