Кто будет ближе к еврокубкам?

22 мая в 11-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Астана» и «Улытау». Начало встречи — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Астана — Улытау с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 10-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 15 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда идет пятой и на три балла отстает от нынешнего соперника, на четыре — от зоны континентальных турниров (топ-3), а также на один пункт от ближайшего преследователя — «Елимая» Семей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 10-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три очка, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Кызылжаром» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» проиграла три раза при одной победе.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» после 10-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 баллов в активе и также борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает четвертую позицию и на один пункт отстаёт от лидера от зоны еврокубков (топ-3), а также на три очка опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Каспием» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал только один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Кайратом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Георгий Бугулов и Давид Мартен — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Астаны» забивали обе команды

в трех последних матчах «Улытау» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Улытау» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.75, выигрыш «Улытау» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.90.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Астана» — «Улытау» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей хозяев.

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Астана» — «Улытау» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25