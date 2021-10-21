В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы группы B состоится встреча ПСВ и «Монако». Событие пройдет 21 октября в Эйндховене. Начало в 22:00 мск. ПСВ — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ благодаря ничье и победе набрал 4 очка, которые сейчас позволяют команде лидировать в таблице. При этом хозяева опережают гостей по разнице мячей, а не по баллам.

В первом туре «крестьяне» провели результативный поединок с «Реалом Сосьедад», который завершился ничьей 2:2. Во втором поединке групповой стадии хозяева разгромили на выезде австрийский «Штурм» 4:1.

После «Штурма» ПСВ провел 2 матча в чемпионате Нидерландов. Он победил «Спарту» со счетом 2:1 и одолел «Зволле» 3:1. Отметим, что на своем поле в еврокубках этого сезона эйндховенцы еще никому не уступали.

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В списке травмированных у ПСВ Рицу Доан, Фоде Фофана, Меес Креекелс, Шуранди Самбо и Райан Томас.

«Монако»

«Монако» тоже имеет 4 очка, но имеет всего 2 забитых и один пропущенный гол, из-за чего отстает от хозяев по разнице. Футболисты Нико Ковача наоборот стартовали с победы, а в прошлом матче сыграли вничью.

В первом туре «монегаски» сыграли минимально выиграли у «Штурма» (1:0), а после этого в Испании разошлись миром с «Реалом Сосьедад» (1:1).

К данному поединку команда подходит с поражением от «Лиона» (0:2), которое она потерпела в 10 туре французской Лиги 1. Это поражение прервало 6-матчевую беспроигрышную серию команды.

Не сыграют у гостей Александр Головин, Крепин Диатта, Джибриль Сидибе и Сеск Фабрегас.

Прогноз и ставка

ПСВ букмекеры оценивают коэффициентом 2.28. На победу «Монако» нам предлагают поставить с коэффициентом 3.15. Ничья выставлена с коэффициентом 3.60.

Оба матча ПСВ в Лиге Европы завершались результативно. В них забивалось не менее 4 голов. Есть надежда на высокий тотал в поединке, ведь в последних 6 играх был именно такой показатель.

Можно поставить на тотал больше 2.5, на который букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 1.83.