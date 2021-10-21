В третьем туре группового этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» дома сыграет против португальской «Браги». Поединок пройдет 21 октября в Разграде и начнется в 19:45 по мск. «Лудогорец» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

«Лудогорец» текущий евросезон начал в Лиге чемпионов, где добрался до последней стадии квалификации, но там в двухматчевом противостоянии проиграл шведскому «Мальме».

После этого чемпион Болгарии сразу же очутился на групповой стадии Лиги Европы, отыграв там уже две встречи. Сперва он сыграл вничью на выезде 1:1 с датским «Мидтьюлланном», а потом дома уступил сербской «Црвене Звезде» 0:1.

За девять последних матчей во всех турнирах «зелено-белые» одержали восемь побед и потерпел два поражения. Причем ни разу они не пропускали больше одного мяча в данном отрезке.

Все прогнозы на Лигу Европы

Однако в рамках Лиги Европы «Лудогорец» не может победить с октября прошлого года или восемь матчей подряд, проиграв семь из них.

«Брага»

В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

После двух туров данного евротурнира «оружейники» набрали три пункта, которые заработали в прошлой игре, переиграв дома 3:1 датский «Мидтьюлланн», а ранее они проиграли в гостях сербской «Црвене Звезде» 1:2.

Перед данной встречей команда добыла крупную викторию в Кубке страны (5:0). Этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до пяти игр, в которой было три выигрыша.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы «Брага» смогла преодолеть групповую стадию, но уже на стадии 1/16 финала турнира дважды проиграла «Роме» с общим счетом 1:5.

В Лиге Европы-2017/18 «Лудогорец» в играх с «Брагой» набрал четыре очка, победив 2:0 в гостях и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Лудогорец» — «Брага»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Браги» предлагают — 2.11.

На викторию «Лудогореца» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.60.

Прогнозируем, что в данном поединке будет низовой исход, так как болгары дома играют крайне нерезультативно, та и в поединках между собой забивали они немного.