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    Болгары и португальцы сыграют по низам

    «Лудогорец» — «Брага». Прогноз (к. 1.86) и ставки на Лигу Европы 21 октября 2021 года

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    «Лудогорец»
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» дома сыграет против португальской «Браги». Поединок пройдет 21 октября в Разграде и начнется в 19:45 по мск. «Лудогорец» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лудогорец»

    «Лудогорец» текущий евросезон начал в Лиге чемпионов, где добрался до последней стадии квалификации, но там в двухматчевом противостоянии проиграл шведскому «Мальме».

    После этого чемпион Болгарии сразу же очутился на групповой стадии Лиги Европы, отыграв там уже две встречи. Сперва он сыграл вничью на выезде 1:1 с датским «Мидтьюлланном», а потом дома уступил сербской «Црвене Звезде» 0:1.

    За девять последних матчей во всех турнирах «зелено-белые» одержали восемь побед и потерпел два поражения. Причем ни разу они не пропускали больше одного мяча в данном отрезке.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Однако в рамках Лиги Европы «Лудогорец» не может победить с октября прошлого года или восемь матчей подряд, проиграв семь из них.

    «Брага»

    В прошлом сезоне «Брага» заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла национальный Кубок, благодаря чему получила прямой билет в группу Лиги Европы.

    После двух туров данного евротурнира «оружейники» набрали три пункта, которые заработали в прошлой игре, переиграв дома 3:1 датский «Мидтьюлланн», а ранее они проиграли в гостях сербской «Црвене Звезде» 1:2.

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    • Перед данной встречей команда добыла крупную викторию в Кубке страны (5:0). Этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию до пяти игр, в которой было три выигрыша.

    Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы «Брага» смогла преодолеть групповую стадию, но уже на стадии 1/16 финала турнира дважды проиграла «Роме» с общим счетом 1:5.

    В Лиге Европы-2017/18 «Лудогорец» в играх с «Брагой» набрал четыре очка, победив 2:0 в гостях и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Лудогорец» — «Брага»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Браги» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Лудогореца» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.60.

    Прогнозируем, что в данном поединке будет низовой исход, так как болгары дома играют крайне нерезультативно, та и в поединках между собой забивали они немного.

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    «Лудогорец» — «Брага»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Болгары и португальцы сыграют по низам
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