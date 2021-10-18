В понедельник, 18 октября, «Ним» на своем поле сыграет с «Аяччо» в 12-м туре первого французского дивизиона. Игра начнется в 21:45 по мск. «Ним» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ним»

«Ним», который в прошлом сезоне вылетел и Лиги 1, на текущий момент во втором по рангу дивизиона после 11 туров идет в середине турнирной таблицы, имея на счету 14 баллов.

Стартовали «крокодилы» очень даже неплохо, выдав 6-матчевую беспроигрышную серию, поровну подели в этом отрезке мировые и победы. Однако затем команда не побеждала на протяжении последующих пяти игр.

В данном период «красно-белые» три встречи проиграли, а другие три поединка завершили мировыми результатами. В минувшем туре они поделили очки с «Осером» 2:2 в гостях.

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В текущем розыгрыше Лиги 2 «Ним» на своей арене по разу победи и уступил, а также трижды сыграл вничью, разница мячей составляет 5:5.

«Аяччо»

С 19 зачетными пунктами «Аяччо» расположился на пятой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Франции, отставая на четыре очка от второй позиции.

Корсиканцы за первые девять туров не знали гречи поражений, пять раз выиграв в этом периоде при четырех мировых результатах. Однако затем они две игры проиграли.

В этот неудачный период островитяне сперва в дерби проиграли «Бастии» со счетом 0:2, а потом на своей арене неожиданно уступили «Кевийи Руан» — 0:1.

У «Аяччо» гостевая статистика такая же, как и «Нима» домашняя — три ничья, одна виктория, одно фиаско и разница мячей также составляет 5:5.

За последние шесть очных встреч «Аяччо» ни разу не обыграл «Ним», дважды сыграв вничью при четырех фиаско.

Прогноз и ставка на «Ним» — «Аяччо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нима» предлагают — 2.40.

На викторию «Аяччо» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.13.

Домашняя статистика «Нима» и гостевая «Аяччо» указывает на то, что данный поединок должен закончиться вничью. Поэтому доверимся этим данным и поставим на мировой исход.