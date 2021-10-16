«Львов» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Львов» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

«Львов» борется за выживание. Приход Олега Дулуба на тренерский мостик сделал эти шансы более предпочтительными.

На текущий момент львовяне занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. До прыжка из зоны стыков не хватает двух пунктов.

В минувшем туре «Львов» дал бой «Днепру-1». Вот только в итоге команда Дулуба минимально уступила, пропустив быстрый гол.

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Динамовцы для «Львова» — крайне неудобный оппонент. В шести последних поединках побеждал исключительно самый титулованный клуб Украины.

«Динамо» К

Пауза на матчи сборных может сказаться на игре команды Мирчи Луческу. Много игроков было делегировано в сборные, и не все вернутся в расположение клуба в отличном настроении.

Впрочем, Мирча Луческу — прекрасный психолог, и наверняка максимально подведет подопечных к львовскому поединку. Тем паче, быстрее ожидаемого восстанавливаются Виталий Буяльский и Виталий Миколенко.

Вероятнее всего, киевляне сыграют максимально активно с первых минут поединка. Класс игроков и мотивация сохранить лидерство — вот главные факторы успеха «Динамо» К.

Трехочковый гандикап от «Шахтера» нужно сохранить, и это Луческу понимает, как никто. Да и вряд ли кто-то поймет потерю очков в матче с одним из аутсайдеров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.28, на ничью за 5.70, а на «Львов» — за 11.50.

Хозяева могут дать бой чемпиону, но вряд ли разживутся даже одним зачетным баллом.

«Динамо» традиционно успешно играет против львовян , и наверняка возьмет свое.

Подопечные Луческу не станут откладывать дело в долгий ящик, и быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.