ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцФлориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии
  • 22:59
    • Источник: Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ, какую бы зарплату ему ни предложили
  • 20:55
    • «Йокерит» дома одолел «Сибирь» и вышел на первое место в конференции
  • 20:14
    • Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»
  • 19:23
    • «Магнитка» обыграла «Ак Барс», одержав 14-ю победу подряд
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» сразу расставит акценты?

    «Львов» — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, УПЛ, 16 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Львов Прогнозы на Динамо Киев
    Прогноз и ставки на «Львов» — «Динамо» К
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирча Луческу
    «Львов» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Львов» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Львов»

    «Львов» борется за выживание. Приход Олега Дулуба на тренерский мостик сделал эти шансы более предпочтительными.

    На текущий момент львовяне занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. До прыжка из зоны стыков не хватает двух пунктов.

    В минувшем туре «Львов» дал бой «Днепру-1». Вот только в итоге команда Дулуба минимально уступила, пропустив быстрый гол.

    Все прогнозы на футбол

    Динамовцы для «Львова» — крайне неудобный оппонент. В шести последних поединках побеждал исключительно самый титулованный клуб Украины.

    «Динамо» К

    Пауза на матчи сборных может сказаться на игре команды Мирчи Луческу. Много игроков было делегировано в сборные, и не все вернутся в расположение клуба в отличном настроении.

    Впрочем, Мирча Луческу — прекрасный психолог, и наверняка максимально подведет подопечных к львовскому поединку. Тем паче, быстрее ожидаемого восстанавливаются Виталий Буяльский и Виталий Миколенко.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 октября
  • Купит ли «Ювентус» одноклубника Кокорина, уйдет ли ван де Бек из «Манчестер Юнайтед», вернется ли Миранчук в основной состав «Аталанты» и другие трансферные новости последних дней
  • 11/10/2021

    • Вероятнее всего, киевляне сыграют максимально активно с первых минут поединка. Класс игроков и мотивация сохранить лидерство — вот главные факторы успеха «Динамо» К.

    Трехочковый гандикап от «Шахтера» нужно сохранить, и это Луческу понимает, как никто. Да и вряд ли кто-то поймет потерю очков в матче с одним из аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.28, на ничью за 5.70, а на «Львов» — за 11.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева могут дать бой чемпиону, но вряд ли разживутся даже одним зачетным баллом.

    «Динамо» традиционно успешно играет против львовян, и наверняка возьмет свое.

    Подопечные Луческу не станут откладывать дело в долгий ящик, и быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Чили — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Львов» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» сразу расставит акценты?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры