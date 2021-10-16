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    «Актобе» с «Кайратом» начнут без увертюр?

    «Актобе» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Казахстана, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Кайрат»
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    «Кайрат»
    «Актобе» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:00 мск. «Актобе» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 17 Октября 2021 года
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  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.03
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.40
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    «Актобе»

    «Актобе» борется за попадание в первую четверку. Пока получается не слишком удачно, ведь до заветной позиции отставание составляет 5 очков.

    Более того, команда пропускает чаще, чем забивает (31:32). За три тура до финиша чемпионата нужно изменить эту диспозицию.

    В минувшем туре «Актобе» добыл три пункта. На выезде команда одолела «Кайсар», забив дважды в ворота соперника.

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    Алмаатинцы для «Актобе» — крайне неудобный оппонент. В шести последних поединках побеждал исключительно «Кайрат».

    «Кайрат»

    Алмаатинцы досрочно сложили с себя чемпионские полномочия. Теперь «Кайрат» сосредоточен на других турнирах, ведь с третьей позиции уже никуда не деться.

    В минувшем туре «Кайрат» победил. Команда Курбана Бердыева не оставила малейших шансов «Акжайыку» (3:1).

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    • Вероятнее всего, Бердыев строит команду уже с ориентиром на следующий сезон. «Кайрат», в свою очередь, постепенно привыкает к требованиям опытного наставника.

    Нет сомнений, что в этом поединке алмаатинцы будут искать счастье в атаке. Тем более, разыгрался Артур Шушеначев, на счету которого уже 11 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.67, на ничью за 4.00, а на «Актобе» — за 4.50.

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    Хозяева еще пытаются подняться повыше в турнирной таблице.

    «Кайрат» традиционно успешно играет против «Актобе».

    В таких поединках соперники, как правило, сразу начинают активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.55.

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    «Актобе» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Актобе» с «Кайратом» начнут без увертюр?
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