«Актобе» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:00 мск. «Актобе» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Актобе»

«Актобе» борется за попадание в первую четверку. Пока получается не слишком удачно, ведь до заветной позиции отставание составляет 5 очков.

Более того, команда пропускает чаще, чем забивает (31:32). За три тура до финиша чемпионата нужно изменить эту диспозицию.

В минувшем туре «Актобе» добыл три пункта. На выезде команда одолела «Кайсар», забив дважды в ворота соперника.

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Алмаатинцы для «Актобе» — крайне неудобный оппонент. В шести последних поединках побеждал исключительно «Кайрат».

«Кайрат»

Алмаатинцы досрочно сложили с себя чемпионские полномочия. Теперь «Кайрат» сосредоточен на других турнирах, ведь с третьей позиции уже никуда не деться.

В минувшем туре «Кайрат» победил. Команда Курбана Бердыева не оставила малейших шансов «Акжайыку» (3:1).

Вероятнее всего, Бердыев строит команду уже с ориентиром на следующий сезон. «Кайрат», в свою очередь, постепенно привыкает к требованиям опытного наставника.

Нет сомнений, что в этом поединке алмаатинцы будут искать счастье в атаке. Тем более, разыгрался Артур Шушеначев, на счету которого уже 11 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.67, на ничью за 4.00, а на «Актобе» — за 4.50.

Хозяева еще пытаются подняться повыше в турнирной таблице.

«Кайрат» традиционно успешно играет против «Актобе» .

В таких поединках соперники, как правило, сразу начинают активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.55.