Донецкий «Шахтер» сыграет против луганской «Зари» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 15 октября в Киеве, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

«Шахтер» после десяти туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионат Украины. Отставание от киевского «Динамо» составляет три очка.

Два предыдущих матча с участием «горняков» завершились со счетом 0:0. Перед паузой донецкий клуб сыграл вничью с миланским «Интером» и «Динамо».

В обоих случаях «Шахтер» выглядел предпочтительнее соперников. Заметно, что Роберто Де Дзерби заметно улучшил игру команды, если сравнивать с первыми матчами сезона.

Беспроигрышная серия «Шахтера» составляет пять матчей. На этом отрезке многократный чемпион Украины пропустил лишь один мяч.

«Заря»

Тем временем «Заря» после десяти сыгранных матчей занимает четвертое место, отставая от «Шахтера» на три очка.

Беспроигрышная серия луганского клуба в чемпионате составляет уже семь матчей — пять побед и две ничьи.

Три предыдущих матчах команда Виктора Скрипника выиграла с общим счетом 9:0. Это были уверенные победы над «Черноморцем», «Днепром-1» и «Десной».

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Между тем, «Заря» провела два неудачных матча в Лиге конференций. Сначала луганчане проиграли норвежскому «Буде-Глимт», а потом уступили «Роме», пропустив в обоих случаях по три мяча.

Прогноз и ставка

На «Шахтер» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Зари» — за 6.65.

Скорее всего, «Шахтер» пропустит, но все равно выиграет. «Заря» неплохо атакует, но в обороне у команды серьезные проблемы, когда она играет против сильных соперников.

Ставка — победа «Шахтера» + обе команды забьют за 3.10.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча больше 2,5 за 1.82.