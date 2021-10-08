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    Исландия и Армения огорчат друг друга?

    Исландия — Армения. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Армения
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    Генрих Мхитарян
    Исландия сыграет на своем поле с Арменией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 08 Октября 2021 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Армения Армения
  • Ереван
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    Сборная Исландии

    Сборная Исландии нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своего потенциала. Северяне почти наверняка окажутся вне дуэта победителей группы J.

    По итогам шести сыгранных туров сборная Исландии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только четыре набранных очка.

    В минувшем туре квалификации сборная Исландии была разгромлена. Постарались немцы, отгрузившие в ворота северян четыре сухих мяча.

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    Лишь 6 голов в 6 проведенных матчах — таков невеселый багаж исландцев. При этом пропускают северяне больше двух мячей за матч (14).

    Сборная Армении

    Нынешний турнир для армян может стать прорывом. Такой прыти от Генриха Мхитаряна и компании не ожидал, пожалуй, никто.

    Сборная Армении занимает 2 место в группе, уступая лишь немцам. Правда, эту позицию команде еще нужно удержать, ведь на хвосте у армян румыны и македонцы.

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  • 05/10/2021

    • Минувший тур Армения провела неудачно. Что говорить, ведь у команды был шанс оторваться от конкурентов!

    Нелепая ничья с Лихтенштейном (1:1) может аукнуться на финише отборочного цикла. Так что нужно забивать!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 2.10, на ничью за 3.30, а на Армению — за 3.60.

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    Хозяева борются за сохранение второй позиции, и обязаны активно идти в атаку.

    У исландцев серьезные проблемы в обороне, которые и стали причиной неудачного выступления в этом отборе.

    Армяне уже потеряли важные очки в предыдущем поединке, и наверняка постараются исправиться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    Исландия — Армения: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Исландия и Армения огорчат друг друга?
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