Исландия сыграет на своем поле с Арменией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Исландии

Сборная Исландии нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своего потенциала. Северяне почти наверняка окажутся вне дуэта победителей группы J.

По итогам шести сыгранных туров сборная Исландии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только четыре набранных очка.

В минувшем туре квалификации сборная Исландии была разгромлена. Постарались немцы, отгрузившие в ворота северян четыре сухих мяча.

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Лишь 6 голов в 6 проведенных матчах — таков невеселый багаж исландцев. При этом пропускают северяне больше двух мячей за матч (14).

Сборная Армении

Нынешний турнир для армян может стать прорывом. Такой прыти от Генриха Мхитаряна и компании не ожидал, пожалуй, никто.

Сборная Армении занимает 2 место в группе, уступая лишь немцам. Правда, эту позицию команде еще нужно удержать, ведь на хвосте у армян румыны и македонцы.

Минувший тур Армения провела неудачно. Что говорить, ведь у команды был шанс оторваться от конкурентов!

Нелепая ничья с Лихтенштейном (1:1) может аукнуться на финише отборочного цикла. Так что нужно забивать!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 2.10, на ничью за 3.30, а на Армению — за 3.60.

Хозяева борются за сохранение второй позиции, и обязаны активно идти в атаку.

У исландцев серьезные проблемы в обороне , которые и стали причиной неудачного выступления в этом отборе.

Армяне уже потеряли важные очки в предыдущем поединке, и наверняка постараются исправиться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.