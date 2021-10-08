Сборная Исландии
Сборная Исландии нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своего потенциала. Северяне почти наверняка окажутся вне дуэта победителей группы J.
По итогам шести сыгранных туров сборная Исландии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только четыре набранных очка.
В минувшем туре квалификации сборная Исландии была разгромлена. Постарались немцы, отгрузившие в ворота северян четыре сухих мяча.
Лишь 6 голов в 6 проведенных матчах — таков невеселый багаж исландцев. При этом пропускают северяне больше двух мячей за матч (14).
Сборная Армении
Нынешний турнир для армян может стать прорывом. Такой прыти от Генриха Мхитаряна и компании не ожидал, пожалуй, никто.
Сборная Армении занимает 2 место в группе, уступая лишь немцам. Правда, эту позицию команде еще нужно удержать, ведь на хвосте у армян румыны и македонцы.
Минувший тур Армения провела неудачно. Что говорить, ведь у команды был шанс оторваться от конкурентов!
Нелепая ничья с Лихтенштейном (1:1) может аукнуться на финише отборочного цикла. Так что нужно забивать!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 2.10, на ничью за 3.30, а на Армению — за 3.60.
Хозяева борются за сохранение второй позиции, и обязаны активно идти в атаку.
Армяне уже потеряли важные очки в предыдущем поединке, и наверняка постараются исправиться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.