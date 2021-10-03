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    «Торпедо» вернется на победный путь?

    «Ротор» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, ФНЛ, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Торпедо»
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    Артем Самсонов
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ротор»

    «Ротор», вопреки прогнозам, не борется за возвращение в РПЛ. Дмитрий Хохлов строит новую команду, но пока получается не ахти.

    На текущий момент команда пребывает на 9 месте в турнирной таблице. Причем до зоны стыков волгоградцы не дотягивают: отставание 8 пунктов.

    В минувшем туре «Ротор» вновь удручил результатом. Ничья с молодыми «бычками» (1:1) явно не тянет на отличный результат.

    Прогнозы на ФНЛ

    Открытие команды в нынешнем сезоне — Игорь Школик. Арендованный у «Динамо» хавбек в 13 матчах провел 4 мяча.

    «Торпедо»

    Торпедовский механизм в сентябре заметно залихорадило. Команда Александра Бородюка потеряла лидерство, и такими темпами может выпасть даже из первой четверки.

    В минувшем туре «Торпедо» не сумело победить. Дома москвичи расписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

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  • 30/09/2021

    • На текущий момент «Торпедо» занимает 2 место с 29 очками в активе. При этом отставание от лидера ФНЛ «Оренбурга» составляет два очка.

    Наверняка команда Бородюка сыграет на своих козырях. Амур Калмыков должен вернуться на забивной путь, да и остальным не мешало бы прибавить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.21, на ничью за 3.35, а на «Ротор» — за 3.10.

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    Волгоградцы крайне неудачно играют в родных стенах.

    «Торпедо» постарается взять сильной атакой, и наверняка вскроет оборонительные порядки хозяев.

    Гости обладают одной из лучших линий атаки в лиге. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.21.

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    «Ротор» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» вернется на победный путь?
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