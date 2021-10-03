«Ротор» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 октября, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

«Ротор», вопреки прогнозам, не борется за возвращение в РПЛ. Дмитрий Хохлов строит новую команду, но пока получается не ахти.

На текущий момент команда пребывает на 9 месте в турнирной таблице. Причем до зоны стыков волгоградцы не дотягивают: отставание 8 пунктов.

В минувшем туре «Ротор» вновь удручил результатом. Ничья с молодыми «бычками» (1:1) явно не тянет на отличный результат.

Прогнозы на ФНЛ

Открытие команды в нынешнем сезоне — Игорь Школик. Арендованный у «Динамо» хавбек в 13 матчах провел 4 мяча.

«Торпедо»

Торпедовский механизм в сентябре заметно залихорадило. Команда Александра Бородюка потеряла лидерство, и такими темпами может выпасть даже из первой четверки.

В минувшем туре «Торпедо» не сумело победить. Дома москвичи расписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

На текущий момент «Торпедо» занимает 2 место с 29 очками в активе. При этом отставание от лидера ФНЛ «Оренбурга» составляет два очка.

Наверняка команда Бородюка сыграет на своих козырях. Амур Калмыков должен вернуться на забивной путь, да и остальным не мешало бы прибавить.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.21, на ничью за 3.35, а на «Ротор» — за 3.10.

Волгоградцы крайне неудачно играют в родных стенах .

«Торпедо» постарается взять сильной атакой, и наверняка вскроет оборонительные порядки хозяев.

Гости обладают одной из лучших линий атаки в лиге. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.21.