В воскресенье, 3 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Наполи». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Летом «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне работавший в «Специи». В новом клубе он стартовал крупной победой над «Козенцей» (4:0) в Кубке Италии.

В чемпионате же «Фиалки» сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

После международной паузы флорентийцы обыграли в Бергамо «Аталанту» со счетом 2:1, в Генуе — «Дженоа» (2:1), дома уступили «Интеру» (1:3) и в Удине одолели «Удинезе» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

После шести туров Серии А «Фиорентина» с 12 очками идет на пятом месте. Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется лишь худшей разницей мячей.

«Наполи»

«Наполи» в нынешнем сезоне вполне способен на чудо в виде скудетто. Лучано Спаллетти — прекрасный специалист, давно созревший для больших побед.

Ныне команда занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. На текущий момент в активе у «Наполи» максимальные 18 очков по итогам шести сыгранных матчей.

В минувшем туре «Партенопеи» сумел разжиться тремя очками дома. Поединок с «Кальяри» неаполитанцы выиграли с разгромным счетом (2:0).

Настроение «адзурри» подпортило поражение на своем поле во втором туре группового раунда Лиги Европы от московского «Спартака» (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.