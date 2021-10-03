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    Остановит ли «Фиорентина» «Наполи»?

    «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Италии, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Наполи»
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    «Наполи» лидирует в Серии А
    В воскресенье, 3 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Наполи». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Октября 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 19:00 Наполи Наполи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 3.55
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  • 1.90
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    «Фиорентина»

    Летом «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне работавший в «Специи». В новом клубе он стартовал крупной победой над «Козенцей» (4:0) в Кубке Италии.

    В чемпионате же «Фиалки» сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

    После международной паузы флорентийцы обыграли в Бергамо «Аталанту» со счетом 2:1, в Генуе — «Дженоа» (2:1), дома уступили «Интеру» (1:3) и в Удине одолели «Удинезе» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После шести туров Серии А «Фиорентина» с 12 очками идет на пятом месте. Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется лишь худшей разницей мячей.

    «Наполи»

    «Наполи» в нынешнем сезоне вполне способен на чудо в виде скудетто. Лучано Спаллетти — прекрасный специалист, давно созревший для больших побед.

    Ныне команда занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. На текущий момент в активе у «Наполи» максимальные 18 очков по итогам шести сыгранных матчей.

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    • В минувшем туре «Партенопеи» сумел разжиться тремя очками дома. Поединок с «Кальяри» неаполитанцы выиграли с разгромным счетом (2:0).

    Настроение «адзурри» подпортило поражение на своем поле во втором туре группового раунда Лиги Европы от московского «Спартака» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Фиорентина» «Наполи»?
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