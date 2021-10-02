«Ницца»
После семи туров «Ницца» идет на четвертой позиции, имея 13 очков на счету. Хозяева выиграли 4 раза в этом сезоне, а также дважды сыграли вничью и один раз проиграли.
Коллектив Кристофа Галтье в прошлом туре разгромил на выезде «Сент-Этьен». По голу в том матче забили Энди Делор и Амин Гуири. Второй является лучшим бомбардиром не только «Ниццы», но и чемпионата в целом. У него 5 забитых мячей. У Делора 4 гола на счету.
Ранее «Ницца» проиграла «Лорьяну» 0:1 и сыграла вничью с «Монако» 2:2. Это были единственные случаи, когда команда пропускала. У нее всего 3 пропущенных и это лучший показатель Лиги 1 на данный момент.
Юсеф Аталь будет отсиживать дисквалификацию. Каспер Дольберг и Джастин Клюйверт травмированы.
«Брест»
«Брест» провел 8 матчей, набрав всего 4 очка. Команда находится в зоне вылета на 19 позиции.
Гости не добыли ни одной победы в сезоне. У них 4 ничьи и 4 поражения на счету. За последние 3 тура они собрали серию из двух поражений.
22 сентября «Брест» проиграл на выезде «Нанту» 1:3. Через 4 дня коллектив на своем поле уступил «Метцу» со счетом 1:2.
Лилиан Брассье не сыграет из-за перебора желтых карточек. Кристоф Герелль, Поль Ласне и Себастьен Сибуа травмированы.
Прогноз и ставка
Победа «Ниццы» выставлена с коэффициентом 1.62. На победу «Бреста» букмекеры предлагают нам 5.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.
«Ницца» очень хорошо начала в этом сезоне. Она
«Брест» же