2 октября на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» сыграет с «Брестом» в рамках 9 тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 22:00 по мск. «Ницца» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

После семи туров «Ницца» идет на четвертой позиции, имея 13 очков на счету. Хозяева выиграли 4 раза в этом сезоне, а также дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

Коллектив Кристофа Галтье в прошлом туре разгромил на выезде «Сент-Этьен». По голу в том матче забили Энди Делор и Амин Гуири. Второй является лучшим бомбардиром не только «Ниццы», но и чемпионата в целом. У него 5 забитых мячей. У Делора 4 гола на счету.

Ранее «Ницца» проиграла «Лорьяну» 0:1 и сыграла вничью с «Монако» 2:2. Это были единственные случаи, когда команда пропускала. У нее всего 3 пропущенных и это лучший показатель Лиги 1 на данный момент.

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Юсеф Аталь будет отсиживать дисквалификацию. Каспер Дольберг и Джастин Клюйверт травмированы.

«Брест»

«Брест» провел 8 матчей, набрав всего 4 очка. Команда находится в зоне вылета на 19 позиции.

Гости не добыли ни одной победы в сезоне. У них 4 ничьи и 4 поражения на счету. За последние 3 тура они собрали серию из двух поражений.

22 сентября «Брест» проиграл на выезде «Нанту» 1:3. Через 4 дня коллектив на своем поле уступил «Метцу» со счетом 1:2.

Лилиан Брассье не сыграет из-за перебора желтых карточек. Кристоф Герелль, Поль Ласне и Себастьен Сибуа травмированы.

Прогноз и ставка

Победа «Ниццы» выставлена с коэффициентом 1.62. На победу «Бреста» букмекеры предлагают нам 5.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

«Ницца» очень хорошо начала в этом сезоне. Она мало пропускает и имеет второй показатель в лиге по количеству забитых мячей. Пропускала она лишь в двух из семи матчей сезона.