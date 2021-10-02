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    «Ницца» не оставит сопернику шансов?

    «Ницца» — «Брест». Прогноз (к. 2.85) и ставки на футбол, Лига 1, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Брест»
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    Амин Гуири
    2 октября на стадионе «Альянц Ривьера» «Ницца» сыграет с «Брестом» в рамках 9 тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 22:00 по мск. «Ницца» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Октября 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
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  • 4.30
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  • 5.00
  • Ставка!
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    «Ницца»

    После семи туров «Ницца» идет на четвертой позиции, имея 13 очков на счету. Хозяева выиграли 4 раза в этом сезоне, а также дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

    Коллектив Кристофа Галтье в прошлом туре разгромил на выезде «Сент-Этьен». По голу в том матче забили Энди Делор и Амин Гуири. Второй является лучшим бомбардиром не только «Ниццы», но и чемпионата в целом. У него 5 забитых мячей. У Делора 4 гола на счету.

    Ранее «Ницца» проиграла «Лорьяну» 0:1 и сыграла вничью с «Монако» 2:2. Это были единственные случаи, когда команда пропускала. У нее всего 3 пропущенных и это лучший показатель Лиги 1 на данный момент.

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    Юсеф Аталь будет отсиживать дисквалификацию. Каспер Дольберг и Джастин Клюйверт травмированы.

    «Брест»

    «Брест» провел 8 матчей, набрав всего 4 очка. Команда находится в зоне вылета на 19 позиции.

    Гости не добыли ни одной победы в сезоне. У них 4 ничьи и 4 поражения на счету. За последние 3 тура они собрали серию из двух поражений.

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    • 22 сентября «Брест» проиграл на выезде «Нанту» 1:3. Через 4 дня коллектив на своем поле уступил «Метцу» со счетом 1:2.

    Лилиан Брассье не сыграет из-за перебора желтых карточек. Кристоф Герелль, Поль Ласне и Себастьен Сибуа травмированы.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ниццы» выставлена с коэффициентом 1.62. На победу «Бреста» букмекеры предлагают нам 5.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

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    «Ницца» очень хорошо начала в этом сезоне. Она мало пропускает и имеет второй показатель в лиге по количеству забитых мячей. Пропускала она лишь в двух из семи матчей сезона.

    «Брест» же не выиграл ни одного поединка и подходит к матчу с серией поражений. В таком случае мы предлагаем поставить на сухую победу «Ниццы» с коэффициентом 2.85.

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    «Ницца» — «Брест»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ницца» не оставит сопернику шансов?
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