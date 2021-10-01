«Мариуполь»
Молодая команда Остапа Маркевича пока никак не может подняться со дна турнирной таблицы УПЛ. Приазовцы набрали всего 4 очка в 9 турах.
В минувшем туре УПЛ «Мариуполь» вновь проиграл. Выезд в Александрию получился сложным, но очков не принес (2:1).
«Мариуполь» пропускает чаще всех в лиге — 23 мяча в 9 матчах. Правда, никаких скидок на молодость состава нет и быть не может.
В этом поединке мариупольцы просто обязаны побеждать. Тем более, конкурент в борьбе за выживание тоже отнюдь не показывает качественный футбол.
«Рух» Львов
Львовяне, несмотря на наличие в составе нескольких сильных исполнителей, пока не радуют. Из 6 забитых командой голов 3 в активе Андрея Борячука.
В УПЛ «Рух» Львов находится на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Правда, атака у команды по показателям — одна из самых слабых в лиге.
Вот и минувший тур очков львовянам не принес. Правда, дома команда Леонида Кучука вчистую уступила чемпиону Украины «Динамо» (0:2).
Последняя очная встреча этих команд завершилась феерией «Руха». В апреле львовяне переиграли приазовцев со счетом 0:3.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мариуполь» за 2.60, на ничью за 3.40, а на «Рух» Львов — за 2.70.
Приазовцы многовато пропускают в свои ворота, но наверняка будут бороться до последнего.
Обе команды допускают немало ошибок в обороне, что наверняка проявится во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.95.