«Мариуполь» сыграет на своем поле со «Рухом» Львов в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:30 мск. «Мариуполь» — «Рух» Львов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мариуполь»

Молодая команда Остапа Маркевича пока никак не может подняться со дна турнирной таблицы УПЛ. Приазовцы набрали всего 4 очка в 9 турах.

В минувшем туре УПЛ «Мариуполь» вновь проиграл. Выезд в Александрию получился сложным, но очков не принес (2:1).

«Мариуполь» пропускает чаще всех в лиге — 23 мяча в 9 матчах. Правда, никаких скидок на молодость состава нет и быть не может.

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В этом поединке мариупольцы просто обязаны побеждать. Тем более, конкурент в борьбе за выживание тоже отнюдь не показывает качественный футбол.

«Рух» Львов

Львовяне, несмотря на наличие в составе нескольких сильных исполнителей, пока не радуют. Из 6 забитых командой голов 3 в активе Андрея Борячука.

В УПЛ «Рух» Львов находится на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Правда, атака у команды по показателям — одна из самых слабых в лиге.

Вот и минувший тур очков львовянам не принес. Правда, дома команда Леонида Кучука вчистую уступила чемпиону Украины «Динамо» (0:2).

Последняя очная встреча этих команд завершилась феерией «Руха». В апреле львовяне переиграли приазовцев со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мариуполь» за 2.60, на ничью за 3.40, а на «Рух» Львов — за 2.70.

Приазовцы многовато пропускают в свои ворота, но наверняка будут бороться до последнего.

Лидер атак львовян Борячук имеет особую мотивацию на матч со своим бывшим клубом, и наверняка сумеет забить .

Обе команды допускают немало ошибок в обороне, что наверняка проявится во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.95.