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    «Мариуполь» с «Рухом» огорчат друга после перерыва?

    «Мариуполь» — «Рух» Львов. Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, УПЛ, 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мариуполь» — «Рух» Львов
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    Андрей Борячук
    «Мариуполь» сыграет на своем поле со «Рухом» Львов в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:30 мск. «Мариуполь» — «Рух» Львов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мариуполь»

    Молодая команда Остапа Маркевича пока никак не может подняться со дна турнирной таблицы УПЛ. Приазовцы набрали всего 4 очка в 9 турах.

    В минувшем туре УПЛ «Мариуполь» вновь проиграл. Выезд в Александрию получился сложным, но очков не принес (2:1).

    «Мариуполь» пропускает чаще всех в лиге — 23 мяча в 9 матчах. Правда, никаких скидок на молодость состава нет и быть не может.

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    В этом поединке мариупольцы просто обязаны побеждать. Тем более, конкурент в борьбе за выживание тоже отнюдь не показывает качественный футбол.

    «Рух» Львов

    Львовяне, несмотря на наличие в составе нескольких сильных исполнителей, пока не радуют. Из 6 забитых командой голов 3 в активе Андрея Борячука.

    В УПЛ «Рух» Львов находится на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Правда, атака у команды по показателям — одна из самых слабых в лиге.

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    • Вот и минувший тур очков львовянам не принес. Правда, дома команда Леонида Кучука вчистую уступила чемпиону Украины «Динамо» (0:2).

    Последняя очная встреча этих команд завершилась феерией «Руха». В апреле львовяне переиграли приазовцев со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мариуполь» за 2.60, на ничью за 3.40, а на «Рух» Львов — за 2.70.

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    Приазовцы многовато пропускают в свои ворота, но наверняка будут бороться до последнего.

    Лидер атак львовян Борячук имеет особую мотивацию на матч со своим бывшим клубом, и наверняка сумеет забить.

    Обе команды допускают немало ошибок в обороне, что наверняка проявится во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.95.

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    «Мариуполь» — «Рух» Львов: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на футбол. «Мариуполь» с «Рухом» огорчат друга после перерыва?
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