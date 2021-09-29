«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» считается претендентом на стыки. Команда Сергея Юрана пока оправдывает прогнозы, находясь в вожделенной зоне стыков.

На текущий момент команда находится на 4 месте в турнирной таблице. Причем отрыв от ближайшего преследователя «Алании» составляет всего один балл.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл важнейшую викторию. Дома команда Юрана не оставила шансов «Велесу» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Безусловно, в этом матче «СКА-Хабаровск» постарается взять три пункта. Тем более, соперник находится в зоне вылета, плюс хабаровчане играют дома.

«Волгарь»

Астраханцы рискуют потерять свое место в ФНЛ. На данный момент «Волгарь» выступает крайне неудачно, находясь в зоне вылета.

В минувшем туре «Волгарь» вновь проиграл. Причем в родных стенах астраханцы уступили конкуренту за выживание «Олимп-Долгопрудному» (0:1).

На текущий момент «Волгарь» занимает 18 место с 9 очками в активе. При этом, в 13 матчах астраханцы забили всего 7 мячей, что является худшим в лиге показателем.

Разумеется, в матче с одним из лидеров дивизиона «Волгарю» придется крайне непросто. Даже ничья в этом поединке будет для гостей за счастье.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.64, на ничью за 3.40, а на «Волгарь» — за 5.05.

Хозяева борются за самые высокие места, и наверняка быстро придавят оборону аутсайдера .

«Волгарь» постарается взять хотя бы один пункт, но добиться этого будет нелегко.

Хабаровчане смотрятся очень мощно, и в домашнем матче не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.31.