«Бохум» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:30 мск. «Бохум» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» снова будет бороться исключительно за выживание. Впрочем, от немецкого футбольного лифта иного и не ожидали.

На текущий момент в активе у «Бохума» лишь 3 очка. Команда занимает 17 место, имея ужасающую разницу забитых и пропущенных мячей — 4:13.

В минувшем туре «Бохум» огреб по полной от сильнейшего клуба Германии (и не только Германии!). «Бавария» была безжалостна — 7:0.

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Против швабов команда играет неудачно. Последнюю победу в очных битвах со «Штутгартом» «Бохум» добыл еще 7 лет назад.

«Штутгарт»

Швабы также не балуют успешными результатами. Более того, «Штутгарт» вполне может оказаться в группе аутсайдеров.

На текущий момент «Штутгарт» занимает 14 место с 4 очками в активе. Причем забили швабы 9 мячей в 5 матчах, пропустив в свои ворота 12.

В минувшем туре «Штутгарт» уступил. Дома команда уступила «Байеру» со счетом 1:3, хотя играла в численном большинстве более часа.

Старт сезона откровенно провалили. Между тем, есть все шансы быстро наверстать упущенное, ведь состав у команды довольно приличный.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.35, на ничью за 3.56, а на «Бохум» — за 3.13.

Хозяева вряд ли успеют отойти от оглушительной оплеухи от «Баварии» .

«Штутгарт» успешно играет против «Бохума», и наверняка традиционно будет играть на победу.

Гости наверняка сыграют первым номером, для чего в их составе имеются сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.35.