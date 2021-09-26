ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Герты»Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»? Рональд КуманБудущее Кумана становится все более туманным, но игроки «Барсы» верят в борьбу за титул
  • 23:43
    • «Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт», одержав 8-ю победу подряд
  • 22:35
    • СМИ: Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»
  • 21:56
    • «Локомотив» уволил главного тренера
  • 21:48
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
  • 21:32
    • «Спартак» в овертайме дожал «Нефтехимик»
  • 20:08
    • Кондратюк подтвердил третью олимпийскую квоту России в мужском катании
  • 19:47
    • Куман дисквалифицирован на два матча Примеры
    Все новости спорта

    Швабы по традиции переиграют «Бохум»?

    «Бохум» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Бундеслига, 26 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Бохум Прогнозы на Штутгарт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Штутгарт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Климович
    «Бохум» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:30 мск. «Бохум» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Сентября 2021 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 16:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Бохум»

    «Бохум» снова будет бороться исключительно за выживание. Впрочем, от немецкого футбольного лифта иного и не ожидали.

    На текущий момент в активе у «Бохума» лишь 3 очка. Команда занимает 17 место, имея ужасающую разницу забитых и пропущенных мячей — 4:13.

    В минувшем туре «Бохум» огреб по полной от сильнейшего клуба Германии (и не только Германии!). «Бавария» была безжалостна — 7:0.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против швабов команда играет неудачно. Последнюю победу в очных битвах со «Штутгартом» «Бохум» добыл еще 7 лет назад.

    «Штутгарт»

    Швабы также не балуют успешными результатами. Более того, «Штутгарт» вполне может оказаться в группе аутсайдеров.

    На текущий момент «Штутгарт» занимает 14 место с 4 очками в активе. Причем забили швабы 9 мячей в 5 матчах, пропустив в свои ворота 12.

  • ЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять
  • Зачем ФИФА понадобилось устраивать чемпионат мира так часто?
  • 23/09/2021

    • В минувшем туре «Штутгарт» уступил. Дома команда уступила «Байеру» со счетом 1:3, хотя играла в численном большинстве более часа.

    Старт сезона откровенно провалили. Между тем, есть все шансы быстро наверстать упущенное, ведь состав у команды довольно приличный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.35, на ничью за 3.56, а на «Бохум» — за 3.13.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева вряд ли успеют отойти от оглушительной оплеухи от «Баварии».

    «Штутгарт» успешно играет против «Бохума», и наверняка традиционно будет играть на победу.

    Гости наверняка сыграют первым номером, для чего в их составе имеются сильные атакующие игроки. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Томь — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Специя — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Оренбург — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Йокерит — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ротор — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бохум» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Швабы по традиции переиграют «Бохум»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры