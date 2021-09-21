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    Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?

    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбольный матч итальянской Серии А 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Интер»
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    «Интер»
    В 5-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать миланский «Интер». Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» 21 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Сентября 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Фиорентина»

    Летом «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне работавший в «Специи». В новом клубе он стартовал крупной победой над «Козенцей» (4:0) в Кубке Италии.

    В чемпионате же «фиалки» сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

    После международной паузы флорентийцы обыграли в Бергамо «Аталанту» со счетом 2:1, а в последнем матче на выезде справились с «Дженоа» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После 4-х туров Серии А «Фиорентина» с 9 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 7-6, Душан Влахович забил 3 года в чемпионате и 2 в кубке.

    «Интер»

    Миланцы стартовали в чемпионате Италии двумя уверенными победами, разгромив дома «Дженоа» (4:0) и обыграв на выезде «Верону» (3:1).

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  • 13/09/2021

    • Гостевой матч с «Сампдорией» закончился вничью 2:2, а затем в рамках Лиги чемпионов миланцы на своем поле уступили «Реалу», пропустив единственный гол на последних минутах.

    В последнем матче «Интер» в чемпионате разгромил «Болонью» со счетом 6:1, забив по три гола в каждом тайме и пропустив уже на последних минутах.

    Календарь и таблица Серии А

    После 4-х туров Серии А «Интер» с 10 очками возглавляет таблицу Серии А, обходя «Милан» по забитым мячам. Разница голов 15-4, по 3 мяча у Джеко и Мартинеса.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Интера» — 1.97.

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    В прошлом сезоне «Интер» трижды обыграл «фиалок» — в чемпионате (4:3 дома и 2:0 в гостях) и в выездном матче 1/8 финала Кубка (2:1 д.в.). В пяти последних матчах во Флоренции миланцы дважды победили и трижды сыграли вничью.

    Миланский клуб выглядит куда увереннее на старте сезона. Прогнозируем, что «Интер» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.55 и ТБ 2,5 за 1.61.

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    «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
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