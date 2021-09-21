В 5-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать миланский «Интер». Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» 21 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Летом «Фиорентину» возглавил Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне работавший в «Специи». В новом клубе он стартовал крупной победой над «Козенцей» (4:0) в Кубке Италии.

В чемпионате же «фиалки» сперва проиграли в гостях «Роме» 1:3, а затем обыграли на своем поле «Торино» 2:1.

После международной паузы флорентийцы обыграли в Бергамо «Аталанту» со счетом 2:1, а в последнем матче на выезде справились с «Дженоа» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

После 4-х туров Серии А «Фиорентина» с 9 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 7-6, Душан Влахович забил 3 года в чемпионате и 2 в кубке.

«Интер»

Миланцы стартовали в чемпионате Италии двумя уверенными победами, разгромив дома «Дженоа» (4:0) и обыграв на выезде «Верону» (3:1).

Гостевой матч с «Сампдорией» закончился вничью 2:2, а затем в рамках Лиги чемпионов миланцы на своем поле уступили «Реалу», пропустив единственный гол на последних минутах.

В последнем матче «Интер» в чемпионате разгромил «Болонью» со счетом 6:1, забив по три гола в каждом тайме и пропустив уже на последних минутах.

Календарь и таблица Серии А

После 4-х туров Серии А «Интер» с 10 очками возглавляет таблицу Серии А, обходя «Милан» по забитым мячам. Разница голов 15-4, по 3 мяча у Джеко и Мартинеса.

Прогноз и ставка

На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Интера» — 1.97.

В прошлом сезоне «Интер» трижды обыграл «фиалок» — в чемпионате (4:3 дома и 2:0 в гостях) и в выездном матче 1/8 финала Кубка (2:1 д.в.). В пяти последних матчах во Флоренции миланцы дважды победили и трижды сыграли вничью.

Миланский клуб выглядит куда увереннее на старте сезона. Прогнозируем, что «Интер» не проиграет .