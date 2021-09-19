«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Эта команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом.

На данный момент «Реал Сосьедад» находится на 4 месте в турнирной таблице. При этом забила команда 6 мячей в 4 матчах, пропустив четырежды.

Правда, в минувшем туре «Реал Сосьедад» сумел победить. Выезд в гости к «Кадису» обернулся тремя очками (0:2).

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Вот только после этого баски играли еще и в Лиге Европы. Выездной матч с ПСВ завершился ничьей (2:2).

«Севилья»

«Севилья» нынешний чемпионат начал на привычном для себя уровне. Севильцы окопались близко к лидерам, к тому же пропустили лишь один мяч.

На текущий момент «Севилья» занимает 6 место в турнирной таблице. При этом в активе у команды 7 очков, а Эрик Ламела отличился уже трижды.

В минувшем же туре «Севилья» расписала мировую с «Эльче» (1:1). Более того, с таким же счетом команда завершила свой поединок в рамках Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Севильцы не так много забивают, зато с обороной у них полный ажур. Интересно, что свой единственный мяч команда пропустила лишь в минувшем туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Севилью» — за 2.90.

Хозяева многовато пропускают, к тому же традиционно неудачно играют с севильцами .

Гости имеют отлично организованную оборону, и наверняка найдут свой шанс у ворот басков.

Матчи между этими командами традиционно проходят в атакующем ритме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.35.