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    «Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Примера, 19 сентября 2021 года

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    Эрик Ламела
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Сентября 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 17:15 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда борется за выход в еврокубки. «Доностьяррас» традиционно выглядят крепким коллективом.

    На данный момент «Реал Сосьедад» находится на 4 месте в турнирной таблице. При этом забила команда 6 мячей в 4 матчах, пропустив четырежды.

    Правда, в минувшем туре «Реал Сосьедад» сумел победить. Выезд в гости к «Кадису» обернулся тремя очками (0:2).

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    Вот только после этого баски играли еще и в Лиге Европы. Выездной матч с ПСВ завершился ничьей (2:2).

    «Севилья»

    «Севилья» нынешний чемпионат начал на привычном для себя уровне. Севильцы окопались близко к лидерам, к тому же пропустили лишь один мяч.

    На текущий момент «Севилья» занимает 6 место в турнирной таблице. При этом в активе у команды 7 очков, а Эрик Ламела отличился уже трижды.

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    • В минувшем же туре «Севилья» расписала мировую с «Эльче» (1:1). Более того, с таким же счетом команда завершила свой поединок в рамках Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

    Севильцы не так много забивают, зато с обороной у них полный ажур. Интересно, что свой единственный мяч команда пропустила лишь в минувшем туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Севилью» — за 2.90.

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    Хозяева многовато пропускают, к тому же традиционно неудачно играют с севильцами.

    Гости имеют отлично организованную оборону, и наверняка найдут свой шанс у ворот басков.

    Матчи между этими командами традиционно проходят в атакующем ритме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.35.

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    «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. В Сан-Себастьяне будет развеселый второй тайм?
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