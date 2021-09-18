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    «Фуггеры» снова уступят в родных стенах?

    «Аугсбург» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат Германии, 18 сентября 2021 года

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    Денис Закариа
    В субботу, 18 сентября, в пятом туре немецкой первой Бундеслиги сезона 2021/22 «Аугсбург» на своем поел примет гладбахскую «Боруссию». Встреча стартует в 16:30 по мск. «Аугсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» прошлый чемпионат Германии закончил во второй половине турнирной таблицы, на 13 месте, опередив опасную зону всего лишь на три очка.

    Новый же сезон «фуггеры» начали с победы над любителями в Кубке Германии (4:2). А в первенстве страны они стартовали с крупного фиаско 0:4 дома от «Хоффенхайа», где три из четырех голов «Аугсбург» пропустил после 77-й минуты.

    После этого коллектив расписал выездную мировую с «Айнтрахтом» 0:0 и уступил на своем поле 1:4 «Байеру». В минувшем туре он поделил очки с «Унионом» в Берлине, сыграв 0:0.

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    С двумя набранными очками «Аугсбург» идет в зоне вылета. Отметим, что из 11 последних поединков первенства он выиграл всего один.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировала только на восьмой строке в турнирной таблице, тем самым оставшись без путевки в еврокубки.

    В первой официальной игре сезона команда из Менхенладбаха в Кубке Германии добилась на выезде минимальной победы над «Кайзерслаутерном» 1:0.

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    • Чемпионат страны «жеребята» начали неплохо, сыграв вничью 1:1 дома с «Баварией». Однако после этого они поочередно потерпели выездные поражения от «Байера» 0:4 и «Униона» 1:2.

    В минувшем же туре «Боруссия» добыла первую победу в сезоне, обыграв дома «Арминию» 3:1. С четырьмя балами она пока идет в середине турнирки, но от опасной зоны оторвалась совсем незначительно.

    В прошлом сезоне «Боруссии» в играх с «Аугсбургом» набрала четыре очка, победив 3:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Аугсбург» — «Боруссия» М

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 1.88, победа «Аугсбурга» — 4.18, ничья — 3.96.

    Уж очень плохо «фуггеры» играют в этом сезоне в родных стенах, дважды крупно проиграв. Поэтому от данной игры можно ожидать виктории гостей, которые сильно провели свой последний матч.

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    «Аугсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. «Фуггеры» снова уступят в родных стенах?
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