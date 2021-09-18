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    «Астана» не оставит шансов «Актобе»?

    «Астана» — «Актобе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 18 сентября 2021 года

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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Актобе» в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 14:00 мск. «Астана» — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» максимально настроена вернуть себе чемпионский титул. Правда, для этого команде нужно догнать лидера «Тобол».

    На текущий момент в активе у команды 44 набранных очка. Отставание от лидера минимальное, так что уже в отчетном туре есть шанс вернуться на трон.

    В минувшем туре «Астана» взяла три пункта. На выезде команда минимально переиграла «Акжайык».

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    Матчи против «Актобе» команде даются довольно успешно. Из пяти последних встреч «Астана» выиграла в четырех при одной ничьей.

    «Актобе»

    Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. «Актобе» явно недостает стабильности, что очень заметно.

    На текущий момент «Актобе» занимает 10 место с 24 очками в активе. Причем забила команда 26 мячей в 20 матчах, пропустив в свои ворота 30.

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  • 15/09/2021

    • В минувшем туре «Актобе» вновь удручили результатом. Дома команда не сумела обыграть «Тараз» (0:0).

    Последнюю викторию команда праздновала еще два с половиной месяца назад. Наверняка в этой встрече гостям будет очень несладко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.37, на ничью за 5.00, а на «Актобе» — за 6.60.

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    Хозяева борются за чемпионство, к тому же успешно играют с «Актобе».

    «Актобе» давно не выиграл, да и вряд ли сумеет оказать достойное сопротивление гранду местного футбола.

    Хозяева наверняка постараются активно сыграть в атаке, да и по всем параметрам видятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Астана» — «Актобе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. «Астана» не оставит шансов «Актобе»?
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