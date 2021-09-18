«Астана»
«Астана» максимально настроена вернуть себе чемпионский титул. Правда, для этого команде нужно догнать лидера «Тобол».
На текущий момент в активе у команды 44 набранных очка. Отставание от лидера минимальное, так что уже в отчетном туре есть шанс вернуться на трон.
В минувшем туре «Астана» взяла три пункта. На выезде команда минимально переиграла «Акжайык».
Матчи против «Актобе» команде даются довольно успешно. Из пяти последних встреч «Астана» выиграла в четырех при одной ничьей.
«Актобе»
Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. «Актобе» явно недостает стабильности, что очень заметно.
На текущий момент «Актобе» занимает 10 место с 24 очками в активе. Причем забила команда 26 мячей в 20 матчах, пропустив в свои ворота 30.
В минувшем туре «Актобе» вновь удручили результатом. Дома команда не сумела обыграть «Тараз» (0:0).
Последнюю викторию команда праздновала еще два с половиной месяца назад. Наверняка в этой встрече гостям будет очень несладко.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.37, на ничью за 5.00, а на «Актобе» — за 6.60.
«Актобе» давно не выиграл, да и вряд ли сумеет оказать достойное сопротивление гранду местного футбола.
Хозяева наверняка постараются активно сыграть в атаке, да и по всем параметрам видятся сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -1.5 с коэффициентом 2.00.